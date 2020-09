Venezuela : L'Armée de Cuba soutiendra Maduro face à une éventuelle intervention des Etats-Unis 

Les Forces Armées de Cuba expriment leur soutien au Gouvernement de Nicolás Maduro après que les Etats-Unis ait menacé d'une intervention militaire au Venezuela.

Lors de cérémonies célébrées samedi dans plusieurs casernes, des chefs, des officiers, des sous-officiers, des sergents, des soldats et des travailleurs civils des Forces Armées Révolutionnaires (FAR) de Cuba, vêtus d'uniformes vert olive, ont affirmé leur soutien à l'Armée vénézuélienne en donnant leur signature à la campagne « Bas les pattes du Venezuela! »

Selon l'agence de presse d'Etat Agencia Cubana de Noticias qui diffuse des images à ce sujet, les militaires cubains ont lancé leurs slogans traditionnels « Jusqu'à la victoire, toujours ! » et « La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! »

« L'action des Etats-Unis d'attaquer et d'envahir un pays est un acte d'ingérence. Il ne revient qu'à eux (les Vénézuéliens) de résoudre leurs problèmes intérieurs , » a dit le lieutenant colonel des FAR, Ignacio Ariosa, lors d'une cérémonie qui a eu lieu à Matanzas, à 83 km à l'est de La Havane, la capitale.

Le lieutenant colonel Roberto Esquivel, l'un des signataires, a souligné que ses frères d'armes et lui-même soutiennent la déclaration du Gouvernement cubain concernant les actions commises par les Etats-Unis pour détruire l'ordre constitutionnel vénézuélien.

Jeudi, le Gouvernement de Cuba a alerté sur le fait que des troupes étasuniennes se sont déplacées dans les Caraïbes pour préparer une « agression » et « une aventure militaire » contre le Venezuela « déguisée en intervention humanitaire. »

Bien que Maduro ait à nouveau appel aussi bien l'opposition que les Etats-Unis à engager le dialogue, ceux-ci refusent de s'asseoir à la table de conversations. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a dit qu'il réfléchit à une option militaire au Venezuela.

Ce même samedi, le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a exprimé sa solidarité envers le Gouvernement de Maduro et a exigé que les autres pays respectent la souveraineté et la paix du de Maduro. « Bas les pattes du Venezuela! » a écrit le président cubain sur son compte Twitter.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/02/17/ejercito-de-cuba-apoyara-a-maduro-ante-eventual-injerencia-de-eeuu/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/02/venezuela-l-armee-de-cuba-soutiendra-maduro-face-a-une-eventuelle-intervention-des-etats-unis.html