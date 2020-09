Venezuela : La République Dominicaine refuse l'entrée d’avions militaires des Etats-Unis 

Le Gouvernement de la République Dominicaine a refusé que sur la base aérienne de San Isidro, à l'est de Saint Domingue, atterrissent des avions militaires des Etats-Unis, après une dénonciation faite par Cuba.

Le chancelier de la République Dominicaine, Miguel Vargas, a émis un communiqué dans lequel il affirme que le Gouvernement Danilo Medina est attaché « au principe de non intervention dans les affaires intérieures des autres pays. »

Selon le communiqué du Gouvernement de Cuba, ces opérations des Etats-Unis pourraient être faites « sans que les Gouvernements de ces pays en aient connaissance. »

Du 6 au 10 février 2019, des avions de transport militaire ont volé vers l'aéroport Rafael Miranda de Porto Rico, vers la base aérienne de San Isidro, en République dominicaine, et vers d'autres îles stratégiquement situées dans les Caraïbes, » dit le communiqué des autorités cubaines qui appelle la communauté internationale à arrêter « l'aventure militaire » des Etats-Unis dans la région.

Vargas assure qu'il s'agit d'une version « complètement éloignée de la réalité » et a réaffirmé que son pays encourage un dialogue entre l’opposition et le Gouvernement Bolivarien et est loin d'encourager les agressions militaires.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/02/15/dominicana-niega-llegada-de-aviones-militares-de-eeuu-en-medio-de-amenazas-a-venezuela/

