Des câbles métalliques, des fils de fer barbelés, des clous, des pics de vieux masques et d'autres éléments ont été trouvés dans les restes des camions incendiés sur le pont Francisco de Paula Santander samedi dernier lors d’une tentative des opposants vénézuéliens pour faire entrer par la force ces camions de la Colombie au Venezuela. Ces camions transportaient soi-disant de « l'aide humanitaire. »

Sur des vidéos partagées par la journaliste Madelein García de Telesur, on peut voir une partie du matériel trouvé dans les cendres des camions, un matériel qui peut être utilisé pour fomenter des “guarimbas” ou protestations violentes.

L'une des théories qui circulent sur le début de cet incendie est que les jeunes opposants ont commencé à lancer des cocktails Molotov sur la GNB mais ont touché leurs propres camions par erreur.

La journaliste Madelein García de Telesur a publié dimanche des vidéos sur lesquelles on peut voir les membres de la Garde Nationale Bolivarienne inspecter les restes des camions et qui montrent que parmi les cendres, il y avait du matériel qui peut être utilisé pour fomenter des “guarimbas” ou protestations violentes similaires à celles qui ont eu lieu en 2014 et en 2017 dans le pays.

« Le feu n'a pas pu brûler tout le chargement qu'amenait les camions. On peut voir qu'il y avait des câbles métalliques, des pics, des masques, des clous pour crever les pneus, c'est à dire le kit pour les guarimbas, » a déclaré la journaliste.

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2019/02/camiones-incendiados-con-ayuda-humanitaria-fotos-videos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/02/venezuela-voici-ce-que-transportaient-les-camions-d-aide-humanitaire-incendies-samedi.html