Venezuela : La Chine et la Russie mettent leur veto à la résolution des Etats-Unis au Conseil de Sécurité 

2 projets de résolution concernant le Venezuela ont été soumis au vote jeudi au Conseil de Sécurité des Nations Unies.

9 membres du Conseil de Sécurité ont voté pour la proposition des Etats-Unis, 3 contre parmi lesquels la Chine et la Russie, membres permanents et il y a eu 3 abstentions.

La proposition de la Russie sera soumise au vote par la suite.

Cirque politique

Le texte étasunien demande un processus politique qui conduise à des élections présidentielles sous observation internationale, que les élections de mai 2018 soient déclarées illégitimes, insiste sur l'entrée de « l'aide » dans le pays et veut « garantir la sécurité » des membres de l'opposition vénézuélienne.

Le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Vassili Nebenzia, a qualifié cette résolution de « point culminant d'un cirque politique » de Washington : « Les Etats-Unis savent très bien que cette résolution ne peut pas être approuvée, » a déclaré le diplomate et il a souligné que les Etats-Unis n'ont besoin de ce document que pour pouvoir continuer à porter des accusations d’obstruction à l'entrée de « l'aide humanitaire. »

Pour sa part, le représentant permanent adjoint de la Chine, Wu Haitao, a qualifié la proposition étasunienne « d'incompatible » avec la position de son pays : « La Chine s'oppose à ce que les forces étrangères interfèrent dans les affaires intérieures du Venezuela et s'oppose à une intervention militaire au Venezuela.

La proposition russe, pour sa part, lance un appel au dialogue pour résoudre la crise du Venezuela, exprime sa « préoccupation » à cause des menaces d'intervention militaire contre ce pays et propose une aide humanitaire « seulement avec le consentement et à la demande du Gouvernement » du président Nicolás Maduro.

