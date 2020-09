Venezuela : Libération des activistes arrêtés à l'Ambassade du Venezuela à Washington

Les membres du Collectif de Protection de l'Ambassade arrêtés lors du coup de filet de la police au siège diplomatique du Venezuela à Washington ont été remis en liberté vendredi.

Un juge fédéral du district de Columbia, Etats-Unis, s'est prononcé vendredi pour la libération des 4 activistes arrêtés lors du coup de filet de la police à l'Ambassade du Venezuela à Washington (la capitale).

Les membres du Collectif de Protection de l'Ambassade arrêtés hier devront se présenter à nouveau devant le magistrat le 12 juin prochain. Ils sont accusés d'un délit mineur de classe A passible d'1 an de prison et de 1 000 dollars d'amende, a fait savoir la correspondante de Telesur aux Etats-Unis, Alina Duarte.

Le juge a fixé comme condition à leur libération que les activistes en cherchent pas à retourner à l’ambassade et a exigé qu'ils restent loin d'au moins 10 propriétés appartenant au « Gouvernement du Venezuela reconnu par les Etats-Unis. »

Selon certains bruits, la Maison Blanche aurait demandé des mesures plus restrictives comme la confiscation de leurs passeports que le tribunal n'a pas acceptées.

« L'ordre d'arrestation a été illégal. Ils reconnaissent le Gouvernement imaginaire de Guaidó. Je suis très heureuse d'avoir lutté contre la tentative de coup d'Etat des Etats-Unis, » a déclaré à Telesur la militante en faveur des Droits de l'Homme Adrienne Pine quelques minutes après avoir été remise en liberté.

Les activistes ont rappelé que « quand la police est entrée, elle a littéralement envahi le territoire du Venezuela » et ils ont raconté qu'au moment d'être arrêtés, ils ont lu aux policiers plusieurs articles de la Convention de Vienne et de la Charte des Nations Unies concernant l'immunité et l'inviolabilité des ambassades.

David Paul, Kevin Zeese, Margaret Flowers et Adrienne Pine, membres de différents groupes anti-guerre des Etats-Unis, ont été arrêtés jeudi dernier par des membres des Services Secrets et de la police locale après avoir résidé pendant presque 1 mois à l'ambassade du Venezuela avec l'autorisation des autorités légitimes su pays. Ils protégeaient le bâtiment pour qu'il ne soit pas pris par les représentants de l'opposition dirigée par Juan Guaidó, dans e cadre du coup d'Etat soutenu par les Etats-Unis.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/05/17/liberan-a-activistas-arrestados-en-embajada-de-venezuela-en-ee-uu/

URL de cet article :