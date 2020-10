Venezuela: 40 opposants veulent la Présidence 

Le journal étasunien The Washington Post a révélé mercredi le profond mécontentement du secrétaire d'Etat des Etats-Unis (USA) Mike Pompeo concernant l'opposition vénézuélienne dont il a dit qu'il a été « diablement difficile » de la garder unie. Il a affirmé qu'au cas où l'opposition prendrait le pouvoir, il y a « plus de 40 personnes » qui se croient « les successeurs légitimes » du président Nicolás Maduro. Les experts cités signalent que les opposants sont tellement éloignés les uns des autres qu'ils « ne se re-twittent même pas » entre eux.

« Au moment où Maduro s'en ira, tous lèveront la main et diront : « Prenez-moi, je suis le prochain président du Venezuela » », a dit Pompeo pendant la réunion qu'il a eue la semaine dernière à huis clos avec des dirigeants juifs à New York : « Ils seraient plus de 40 personnes à penser qu'ils sont l'héritier légitime de Maduro», a-t-il expliqué.

The Washington Post a fait un reportage à partir d'un enregistrement audio de cette réunion.

Pompeo a aussi déclaré que maintenir la cohésion de l'opposition est un problème pour lui depuis le jour où il est devenu directeur de la CIA. Pour résoudre ce problème, le fonctionnaire a expliqué que le Gouvernement de Donald Trump cherche à soutenir des institutions religieuses pour « que l'opposition s'unisse. »

Il a aussi affirmé que consolider le soutien au député d'opposition Juan Guaidó que Washington reconnaît comme « président par interim » du Venezuela dans les rangs de l'opposition « a pris beaucoup de temps » aux Etats-Unis mais que la situation « continue à être faible. »

Les déclarations de Pompeo arrivent au moment même où divers agents de l’opposition vénézuélienne ont manifesté publiquement leurs différends, surtout après la seconde ronde de conversations en Norvège entre le Gouvernement et les envoyés de Guaidó.

Dans ce contexte, les nouvelles failles de l'opposition se focalisent sur le soutien ou non à d’éventuelles élections et même la reconnaissance ou la non reconnaissance du processus de dialogue à Oslo où les parties ont démontré leur « volonté d'avancer » pour trouver une solution à la crise qui comprend justement « le problème des élections » selon un communiqué du Gouvernement de Norvège.

Pompeo a aussi déclaré qu'il serait difficile de maintenir la droite au pouvoir au Venezuela même si Maduro était renversé : « Le départ de Maduro est important et nécessaire mais tout à fait insuffisant, » a-t-il dit.

D'autre part, il a déploré l'échec du coup d'Etat perpétré par l'opposition au mois d'avril dernier contre le Président Nicolás Maduro. Il reconnaît ainsi une fois de plus sa participation au coup d'Etat raté qui a fait 5 morts et provoqua plus de 200 arrestations.

Shannon O’Neil, une spécialiste du Venezuela au Conseil des Relations Extérieures interviewée par The Washington Post, a signalé que Pompeo «est le premier fonctionnaire de haut rang qu'elle a entendu être aussi sincère publiquement à propos de la faiblesse de l'opposition. »

« C'est une vision qui donne à réfléchir mais juste, » a-t-elle ajouté. « Ils continuent à être divisés sur la façon d'affronter Maduro : engager ou non un dialogue, participer ou non à ce dialogue, avoir ou non un candidat aux élections présidentielles ou les boycotter. Ils ne se re-twittent même pas. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

