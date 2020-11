Venezuela : Les Etats-Unis ont volé 25 000 000 000 de dollars au Venezuela

Le président de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), Diosdado Cabello, a réaffirmé que les États-Unis, avec ses complices au Venezuela, ont volé au pays plus de 25 000 000 000 de dollars destinés à l'achat de médicaments et de matériel médical et au paiement d'opérations à l'étranger.

Lors de son intervention à la rencontre des constituants et des parlementaires du Forum de Sao Paulo, il a rappelé que le Gouvernement de Washington bloque toujours plus de 5 000 000 000 de dollars dans des banques internationales.

« Il est pénible que quelqu'un demande un médicament et ne l'obtienne pas parce qu'ils nous ont volé l'argent disponible pour l'acheter. Les Etats-Unis nous ont volé, avec leurs complices du Venezuela, plus de 25 000 000 000 de dollars et nous bloquent plus de 5 000 000 000 de dollars, » a-t-il expliqué.

Celui qui est aussi vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) a dénoncé le fait que l'Empire nord-américain a imposé des sanctions aux Comités Locaux d'Approvisionnement et de Production (CLAP), un système créé par le président Nicolás Maduro pour approvisionner le peuple en aliments.

Auparavant, Cabello avait souligné la résistance du peule vénézuélien malgré le constant siège de l'Empire : « S'ils croient que nous allons nous rendre, ce n'est pas le cas ! »

Il a appelé instamment les pays progressistes du monde à « passer à l'action » face aux agressions constantes des Etats-Unis contre le Venezuela et les peuples latino-américains.

La ANC du Venezuela a été le siège du débat entre parlementaires de différents pays et députés constituants lors duquel ils ont partagé des expériences dans le cadre du XXV° Forum de Sao Paulo qui se déroule à Caracas depuis le 25 juillet.

« Nous avons entendu des plaintes sur la situation de chaque pays, nous, nous en pouvons pas en assumer le responsabilité et la charge. L’une des principales causes de ces plaintes concerne le rôle que nous avons joué, nous, » a indiqué Cabello.

Il adit que la Constituante a imposé la paix au Venezuela et est la force du peuple : « Nous devons nous consacrer (les partis de gauche) à travailler véritablement unis en fonction du peuple, » a-t-il déclaré.

Pablo González, un parlementaire de l'Uruguay, a insisté sur l'importance de poursuivre l'héritage anti-impérialiste et latino-américains du Héros National de Cuba, José Martí : « C'est le moment de mettre les arbres en file pour arrêter l'avance du géant aux bottes de 7 lieues. »

Pour sa part, le représentant du Guatemala a évoqué l'importance de l'intégration du continent pour contrecarrer les agressions des Etats-Unis. Les parlementaires cubains, pour leur part, ont affirmé que l'unité est fondamentale pour faire face à la droite.

Avec la participation de 32 délégations, cette rencontre encourage la création de groupes d'amitié entre les parlementaires qui font partie du Forum de Sao Paulo.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/diosdado-cabello-llama-accion-agresiones-eeuu-oposicion-derecha-20190727-0018.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/venezuela-les-etats-unis-ont-vole-25-000-000-000-de-dollars-au-venezuela.html