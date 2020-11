Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé jeudi le fait que « de nouveaux groupes mercenaires sont en train de se former en Colombie » avec la complicité du Gouvernement d'Iván Duque pour tenter une nouvelle agression contre le pays.

« De nouveaux groupes de tueurs à gages, de mercenaires et de terroristes sont en train de se former en Colombie. Nous savons leurs noms, l'endroit où ils se trouvent, qui les protège et tout désigne Iván Duque une nouvelle fois, » a déclaré le président.

Et il a affirmé que ceux qui encouragent ces actions « font de la politique une affaire de tueurs à gages, de mercenaires, de millions, de fusils, d'assassinats, d'enlèvements. C'est la politique de tueurs à gages de l'extrême-droite colonisée par Washington qui cherche à remettre notre souveraineté nationale à l'étranger. »

Il a également souligné que ceux qui ont tenté une incursion armée au Venezuela subiront une défaite politique, morale, militaire , policière et juridique.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/05/14/venezuela-nicolas-maduro-nuevos-grupos-mercenarios-se-estan-conformando-en-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/venezuela-de-nouveaux-groupes-mercenaires-sont-en-train-de-se-former-en-colombie.html