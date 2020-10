Venezuela : L'expulsion de l'ambassadrice de l'Union Européenne suspendue

Communiqué :

Le Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela et le Service d'Action Extérieure de l'Union Européenne informent la communauté internationale qu'aujourd'hui, le ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures du Venezuela, Jorge Arreaza, et le haut représentant de l'Union Européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, Josep Borrell, ont eu une conversation téléphonique lors de laquelle ils sont tombés d'accord sur la nécessité de conserver le cadre des relations diplomatiques, en particulier au moment où la coopération entre les 2 parties peut rendre plus faciles les voies du dialogue politique.

En conséquence, le Gouvernement vénézuélien a décidé de laisser sans effet la décision prise le 29 juin dernier par laquelle il déclarait persona non grata l'ambassadrice Isabel Brilhante Pedrosa, chef de la délégation de l'Union Européenne à Caracas.

Tous 2 ont décidé d'organiser les contacts diplomatiques entre les parties au plus haut niveau dans le cadre d'une coopération sincère et du respect du Droit International.

Caracas et Bruxelles, 1° juillet 2020

Les explications du Président Maduro et du Chancelier Arreaza

Lors d'une cérémonie de promotion d'officiers de al Garde d'Honneur Présidentielle, le chef de l'Etat, Nicolás Maduro, a expliqué les raisons pour lesquelles l'expulsion de l'ambassadrice de l'Union Européenne a été suspendue.

« Le chancelier Jorge Arreaza m'a informé mardi qu'il avait eu une une conversation téléphonique avec le haut représentant Josep Borrell et qu'au cours de cette conversation, qui a été tendue, dure, au début, dans laquelle nous avons fermement protesté contre l'illégalité et l'injustice de ces prétendues sanctions, l'idée a surgi de prendre le chemin du dialogue politique et diplomatique entre l'Union Européenne et le Gouvernement vénézuélien, d'élever le niveau du dialogue, d'approfondir et de dynamiser le dialogue direct entre Josep Borrell et Jorge Arreaza et la demande de suspendre l'expulsion de l'ambassadrice de l'Union Européenne a été faite. »

« Une fois que je l'ai su, j'ai dit au chancelier Arreaza : laisse-moi y réfléchir. Ça me semble une bonne idée – comme disait John Lenon – de donner une chance au dialogue, à a diplomatie, à la communication et à une nouvelle entente avec l'Union Européenne. » J'ai demandé à Arreaza d'informer Borrell qu'en tant que président de la République Bolivarienne du Venezuela, j'ai décidé de suspendre l'expulsion de l'ambassadrice de l'Union Européenne à Caracas, de sortir un communiqué conjoint entre les 2 institutions comme ça a été fait et de procéder à une nouvelle étape de dialogue entre le haut représentant Josep Borrell et le chancelier Jorge Arreaza. Et c'est ce qui a été fait. Il me semble que c'est le mieux, le plus intelligent, le plus approprié et de plus, ce qui correspond à ce que nous cherchons : que le monde entende la vérité du Venezuela! Que l'Union Européenne entre dans une autre compréhension et qu'il y ait une rectification profonde, historique, du rôle que l'Union Européenne a joué dans sa relation avec le Venezuela! »

Il a demandé tout le soutien de l'opinion publique vénézuélienne pour cet accord « et l'applaudissement de notre peuple pour ces pas de la diplomatie de paix. »

Le chancelier Jorge Arreaza, dans une interview accordée à Telesur, a fait savoir qu'il avait pu « échanger des opinions avec beaucoup de franchise » avec Borrell. « Nous lui avons exprimé la gêne du peuple vénézuélien et du Gouvernement bolivarien du Venezuela face à l'insistance permanente de l'Union Européenne à s'immiscer dans les affaires intérieures du Venezuela et de prendre ces prétendues sanctions qui n'ont pas de base dans e Droit International. »

Il a indiqué que le dialogue et l’engagement de l'élever au plus haut niveau dans des « communications permanentes et constantes » entre Borrell et Arreaza se sont imposés pour « qu'ils aient toujours la version de l'Etat, du Gouvernement bolivarien du Venezuela » pour réparer n'importe quelle sorte de malentendus dans les relations. »

De là, la décision de sortir un communiqué conjoint dont on espère un effet positif. « La décision d'expulsion de la représentante de l'Union Européenne au Venezuela est suspendue conformément à la Convention Diplomatique de Vienne en tant que geste duGouvernement bolivarien destiné à ne pas torpiller le dialogue avec l'Union Européenne. »

« Nous espérons qu'il y aura aussi des gestes de l'Europe et qu'elle ait une position beaucoup plus objective sur les événements dans notre pays. »

A une question sur l'éventualité d'une suspension des sanctions que l'Union Européenne a annoncées contre des personnalités vénézuéliennes, Arreaza a indiqué : « Nous avons discuté de ce sujet. Maintenant, les mécanismes de prise de décision de l'Union Européenne sont très complexes. Le haut Représentant n'impose aucune décision par sa propre volonté mais la prise de décision revient au Conseil des Ministres de l'Union Européenne. Des 27 (pays). De sorte que ce sont des discussions et des débats qui doivent s'ouvrir à l'Union Européenne mais le Venezuela espère qu'il y ait une certaine sorte de gestes qui accompagne ce que nous avons fait et qui nous permettent d'améliorer les relations. »

Il a rappelé qu'il y a dans l'Union Européenne plus de 2 000 000 de personnes entre les Espagnols, les Portugais, les Italiens et leurs descendants, c’est pourquoi il espère une rectification.

