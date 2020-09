Équateur : Des manœuvres pour empêcher Correa d’être candidat

L’ex-président de l’Équateur, actuellement candidat à la vice-présidence, Rafael Correa, a déclaré que l’exigence d’un « dépôt personnel » de la candidature « porte préjudice aux migrants et met en danger les Equatoriens. »

Sur son compte officiel Twitter, Correa a écrit : « Atamaint ment. Un dépôt personnel des candidatures nationales est contraire à la Loi et à la Constitution, porte préjudice aux migrants et met en danger les Equatoriens. Pense-t-elle que ses marionnettes actuelles la défendront dans l’avenir pour cette nouvelle honte ? »

« Cette dame devra affronter la justice pour cette nouvelle honte. Que se passe-t-il avec les candidats des Galápagos à un poste national ? Les migrants ? Une personne qui a le COVID-19 ? Ils sont en train de nous voler tous nos droits à la participation, » a ajouté l’ex-président.

Ces déclarations répondent aux déclarations faites vendredi par la présidente du Conseil National Electoral (CNE) de l’Equateur, Diana Atamaint, à propos du fait que le dépôt des pré-candidatures est « personnel, très personnel et qui ne remplit pas cette condition ne pourra pas déposer sa candidature. »

Atamaint a évoqué la possibilité que Correa présente sa candidature grâce à un pouvoir notarial en disant que le CNE « respectera strictement le règlement et la loi et c’est pour tous. » Et elle a défendu l’idée que les pré candidatures doivent être déposées de façon personnelle dans les bureaux de l’institution.

La Loi Organique Electorale et sur les Organisations Politiques de la République d’Équateur intitulée Code de la Démocratie promulguée comme loi sans numéro en date du 27 avril 2009, stipule dans son article 100 que les candidatures aux postes de président et de vice-président sont déposées par la plus haute autorité du parti qui donne son investiture au candidat.

Pour sa part, le Règlement général de la loi sur les élections et la résolution numéro 1 du tribunal suprême électoral équatorien stipule dans son article 48 paragraphe 4 que la présence des candidats n’est pas nécessaire pour le dépôt des candidatures.

De même, le règlement pour l’inscription et la qualification des candidatures émis par la résolution numéro 021-PLE-CNE-2020 du CNE spécifiquement pour les élections générales de 2021 stipule dans son article 6 que les candidatures seront présentées par la plus haute autorité du parti politique qui donne son investiture au candidat et donne la possibilité que le candidat soit présent physiquement mais ce n’est pas une obligation.

