Mexique : Des fondations étrangères financent les opposants au train Maya

Par Juan Alberto Cedillo

Le Gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador a profité de la conférence de presse matinale pour solder ses comptes avec les organisations civiles qui s’opposent à la construction de l’un de ses projets emblématiques : le train Maya.

Il a dénoncé le fait que des fondations, dont certaines sont liées au Département d’Etat des Etats-Unis, financent les opposants au train Maya, de l’un des projets emblématiques de la Quatrième Transformation.

Le président a affirmé qu’il a des « preuves » confirmées par son administration que des institutions comme la Fondation Kellogg’s, la Fondation Ford, Rockefeller et d’autres, financées par le Département d’Etat, apportent des ressources aux organisations de la société civile qui ont déposé des recours contre le train Maya.

Parmi les bénéficiaires, selon le Gouvernement, se trouvent Mexicains Contre la Corruption (MCCI), le site internet Animal Politique et México Evalúa.

« Il m’arrive des informations sur toutes les organisations soi-disant indépendantes, non gouvernementales, de ce qu’on appelle la société civile, qui reçoivent de l’argent, certaines même de l’étranger, pour s’opposer à la construction du train Maya. […] et à la fin, c’est un problème de lutte de pouvoir dans le domaine économique et politique, » a-t-il déclaré.

Non content de les exhiber, López Obrador a dit qu’il attend que les organisations impliquées expliquent la destination de ces ressources et leur relation avec les campagnes contre le train Maya.

« J’aimerais que ces organisations signalées et les entreprises qui donnent l’argent précisent si c’est vrai ou non parce qu’elles se déguisent en argent destiné à l’environnement, elles se déguisent aussi en argent destiné à la défense des Droits de l’Homme, » a-t-il déclaré.

D’après lui, toutes ces organisations ont déposé des recours contre le train Maya et « ça, elles doivent l’éclaircir, pour qu’on sache. »

La liste des opposants

Jesús Ramíerez Cuevas, Coordinateur Général de la Communication Sociale de la Présidence, a présenté la liste avec les noms des fondations et des organisations civiles et les montants supposément apportés pour qu’elles s’opposent au train Maya. Il a précisé que cette liste est le produit d’une enquête privée.

Ramíerez Cuevas a affirmé que des organisations comme Mexicains Contre la Corruption (MCCI), le site internet Animal Politique et México Evalúa reçoivent plus d’1 000 000 de $ pour s’opposer au projet emblématique pour le Yucatán.

« Ce sont des fondations étrangères qui financent des organisations non gouvernementales comme Mexicains Contre la Corruption, comme le Conseil Indigène Despojil, le conseil de Sylviculture Soutenable et les fondations qui donnent ces fonds à ceux qui s’opposent au train Maya, c’est la Fondation Kellogg’s, la Fondation Ford qui se consacre à financer des enseignants et des organisations non gouvernementales dans le monde, Climateworks; la NED, qui est la Fondation pour la Démocratie, une organisation étasunienne issue du Département d’Etat, la Fondation Rockefeller qui, bien sûr, appartient au Consortium Rockefeller mais aussi finance des enseignants et des organismes non gouvernementaux,» a-t-il déclaré.

Selon la liste présentée par Ramíerez Cuevas lors de la conférence de presse matinale du président, les organisations mexicaines qui bénéficient de ces ressources sont :

Le Conseil Indigène et Populaire de Xpujil S.C, le Centre Mexicain de Droit de l’Environnement (CEMDA); Dialogue et Mouvement A.C. (DIMO), CCMS, DPLF, Animal Politique, Indignation, CRIPX, MCCI et México Evalúa.

Opposition au train Maya financement

Fausse Information : Animal Politique

L’un des premiers à répondre a été le fondateur et directeur du site d’information Animal Politique, Daniel Morreno. Sur son compte Twitter, il a écrit :

« Nous déplorons aussi que le président utilise la conférence de presse matinale pour accuser sans enquêter auparavant. Nous, @Pajaropolitico, exigeons des éclaircissements sur cette information qui porte atteinte au travail journalistique que nous faisons depuis 10 ans dans le seul but de servir nos lecteurs. »

« 1. Pour la seconde fois, le Gouvernement fédéral diffuse une information fausse sur Animal Politique. Maintenant, sur un soi-disant financement étranger destiné à critiquer le train Maya. Animal Politique ne reçoit aucun financement soumis à la condition de faire l’éloge ou de critiquer aucun programme public. Et même nous avons publié un long reportage sur le train Maya. Nous regrettons profondément que le président insinue qu’il existe quelque chose d’illégal sans preuves, » a ajouté le journaliste.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/mexico-fundaciones-extranjeras-financian-oposicion-al-tren-maya-acusa-amlo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/mexique-des-fondations-etrangeres-financent-les-opposants-au-train-maya.html