Venezuela : Abrams sommé de s’expliquer devant le Sénat

Abrams a comparu devant le Sénat des Etats-Unis pour expliquer la politique de Trump contre le Venezuela. Il a souligné que l’objectif était de « chasser le président Maduro » en violant ouvertement la souveraineté du pays.

Le ministre des Relations extérieures du Venezuela, Jorge Arreaza, a qualifié de mensongères et d’ignorantes les accusations du représentant de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, devant le Sénat des Etats-Unis.

« Le Sénat de ce pays a demandé des explications à Abrams face à l’inefficacité de sa stratégie erratique destinée à obtenir un changement de Gouvernement au Venezuela. L’action qu’ils ont exécutée au Sénat dépasse la frontière de la comédie pour jouer le rôle d’une tragédie d’énormes dimensions, » a déclaré le chancelier vénézuélien.

La comparution d’Elliott Abrams au Sénat des Etats-Unis a été un spectacle de mensonges, d’ignorance et d’arrogance. Un spectacle de cirque, un accusé vaincu et des inquisiteurs qui parlent à partir de la fiction et de la désinformation. Je partage mes réflexions : : https://t.co/MrkyuAKVSJ

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30 août 2020

Lors de l’audience, le sénateur républicain Mitt Romney et des sénateurs démocrates ont évoqué l’échec des actions mises en place par le Gouvernement de Trump en vue d’un soi-disant « changement de Gouvernement » au Venezuela.

Parmi les critiques se détachent celles du sénateur démocrate Chris Murphy qui a rendu publiques ses déclarations sur son compte Twitter.Il a affirmé que la politique des Etats-Unis envers le Venezuela « pendant cette dernière année et demie ont été un désastre absolu. »

Récemment, le chancelier Arreaza avait expliqué la défaite d’Abrams devant le Sénat par son absence de jugement et son ignorance de la réalité du peuple vénézuélien, « une triste représentation de monsieur Abrams avec ses factions d’aigles face au cumul de défaites face à Nicolás Maduro et à la résistance du peuple vénézuélien, balbutiant des excuses incompréhensibles, inventant des mots magiques pour essayer de détourner l’attention et assurer le succès de l’entreprise. »

