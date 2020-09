Venezuela : Des pas vers le dialogue, la réconciliation et la nouvelle rencontre de la nation

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé que cette semaine, son Gouvernement annoncera « des décisions, des décrets et fera des annonces » en fonction « du dialogue d’une nouvelle rencontre, de la réconciliation, de la paix et de la démocratie vénézuéliennes. » Il a manifesté son soutien aux pas qui sont faits au Conseil National Electoral (CNE) pour « élargir les garanties électorales, politiques et institutionnelles, élargir et construire le climat de confiance. »

Lors d’un contact téléphonique avec une session publique de la Commission Présidentielle contre le COVID-19, il a fait savoir que cette semaine sera bien agitée et intéressante concernant le processus de dialogue, de nouvelle rencontre et de réconciliation national. « Elle va être dynamique, ils sont dans l’attente et j’espère le soutien de tout le pays, je demande le soutien de tout le pays pour ces décisions, ces annonces et ces décrets que je lancerai cette semaine pour le dialogue, la nouvelle rencontre, la réconciliation, la paix et la démocratie vénézuéliennes, » a-t-il déclaré.

Il a rappelé que pendant les 7 dernières années, il a dû affronter la barbarie politique et la guerre sans merci, des attentats, des situations qu’il affronte sans rancœur, avec un nouvel appel au dialogue.

« Je crois de plus en plus que la voie du Venezuela doit être le dialogue, la compréhension, l’accord, la démocratie, le vote du peuple, la participation, je crois que cette voie est celle que nous devons suivre pour résoudre les différends. »

Il a déclaré également être d’accord avec les pas qui sont faits au Conseil National Electoral (CNE) pour « élargir les garanties électorales, politiques et institutionnelles, élargir et construire le climat de confiance. « En tant que chef de l’Etat, je soutiens toutes les mesures qui nous amènent à un processus de nouvelle rencontre (…) C’est le moment. Je l’ai fait plus de 400 fois en 7 ans. »

Et il a souligné que ces conditions doivent être pensées pour le bien du pays au-delà du rendez-vous électoral du 6 décembre, en vue des situations politiques à venir du pays.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-tilda-mentirosas-acusaciones-abrams-eeuu-20200830-0022.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/venezuela-des-pas-vers-le-dialogue-la-reconciliation-et-la-nouvelle-rencontre-de-la-nation.html