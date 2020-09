Venezuela : Effervescence électorale en temps de COVID-19

Par Jesús A. Rondón, 29 août 2020.

Coup d’œil sur la semaine du 23 au 29 août 2020

Nous assistons à une situation électorale tout à fait imprévue dans laquelle des acteurs qui jusqu’à il y a quelques semaines étaient restés en marge des élections, y participent aujourd’hui activement. Cette situation a déplacé l’ordre du jour des médias bloqué pendant des mois sur la situation du COVID-19 vers d’autres thèmes. A la suite, nous présentons les traits les plus significatifs de cette dynamique électorale pendant les 7 derniers jours, les mesures économiques destinées aux petites et moyennes entreprises pendant la pandémie et 2 brèves.

L’effervescence électorale pendant la période des dépôts de candidatures

Selon le calendrier électoral initial donné par le Conseil National Electoral, la période de dépôt des candidatures devait s’achever le 19 août. Avant la fin de cette période, on a été informé que ce délai allait être prolongé jusqu’au 26 août et cette semaine, les autorités électorales ont à nouveau reporté la fin de ce délai au 4 septembre. Que se passe-t-il ? Les acteurs politiques associés à la révolution bolivarienne et ceux qui s’y opposent discutent intensément en privé, ce qui a permis des accords concernant les élections et a poussé les autorités électorales à allonger le délai pour que la plus grande partie des organisations d’opposition puisse s’inscrire.

Les organisations politiques qui soutiennent une opposition à la révolution bolivarienne prennent de plus en plus leurs distances avec Juan Guaido, qui suit une voie politique conçue sous les prémisses du Gouvernement étasunien dans laquelle sa particiaption à des élections qui ne garantissent pas sa victoire n’est pas prévue. Guaido est de plus en plus isolé et retranché avec un petit groupe de partis qui partagent sa position. Guaido est de plus en plus remis en question par ses alliés qui manifestent publiquement leurs renvendications et leurs désaccords. Cette semaine, c’est María Corina Machado, de l’organisation d’extrême-droite Vente Venezuela qui a remis en question son petit cercle, l’absence de résultats concernant les prommesses qu’il a faites et l’opacité de la gestion de certains fonds.

Henrique Capriles, dirigeant de l’organisation d’opposition de droite Primero Justicia est une autre personnalité de l’opposition qui, cette semaine, a remis en question publiquement la voie sinueuse et erratique de Guaido. En outre, il a soutenu la position de la conférence épiscopale vénéuzélienne qui a appelé à particper aux élections législatives. Dans le milieu politique, on donne pour acquis que ce secteur de Primero Justicia serait en train de délibérer sur les candidats aux postes de députés de la prochaine Assemblée Nationale.

Au Parti Socialiste Uni du Venezuela, pendant ce temps, on reste muet sur les candidats. Ce qui est clair jusqu’à présent, c’est que la formule du Grand Pôle Patriotique est affectée au moins par 2 choses. La première est la décision d’un groupe de mouvements et d’organisations politiques de participer aux élections législatives dans une coalition intitulée Alternative Populaire Révolutionnaire. La plus importante de ces orgnaisations est le Parti Communiste du Venezuela qui a déjà présenté ses candidats devant l’entité électorale. D’autres organisations qui ont intégré cette coalition comme Patrie pour Tous et Tupamaros ont été touchées par des décisions du Tribunal Suprême de Justice à la demande d’un groupe de militants des 2 partis qui ont remis en question leurs autorités et maintenant, ces 2 partis ont des directions provisoires qui ont manifesté leur disposition à rester dans le Grand Pôle Patriotique.

Tous ces événements semblent indiquer que la plupart des orgnaisations politiques d’opposition et toutes celles qui soutiennent la révolution bolivarienne participeront à ces élections, indépendamment du fait inhabituel de ne pas être regroupées dans le Grand Pôle Patriotique. Cette situation laisse sans base argumentaire la campagne de discrédit des élections vénézuéliennes organisée par le Gouvernement étasunien et des entités comme l’Union Européenne dans une manifestation évidente d’ingérence prétendant conditionner à leurs intérêts la politique vénézuélienne.

Il ne faut pas non plus être naïfs et penser que la participation des organisations d’opposition ne fait pas partie d’une stratégie politique orchestrée et que lorsque leurs attentes n’auront pas été satisfaites, ils ne déclareront pas leur rejet ou ne refuseront pas de reconnaître leurs résultats comme ils l’ont fait à d’autres occasions.

Mais le délai de dépôt des candidatures n’est pas encore dépassé et de nouveaux événements nous attendent. Une fois qu’il sera terminé, nous partagerons une analyse des faits jusqu’à ce moment-là.

Une semaine inhabituelle en temps de COVID-19

Cette semaine, le pays a retrouvé une partie de sa dynamique d’avant la pandémie car 24 activités économiques ont été autorisées à opérer. De sorte qu’il y a eu une augmentation des déplacements dans la ville et que les citoyens ont pu réaliser des démarches qui avaient été retardées pendant des mois. Au début, on a pu voir certains secteurs dépassés par la demande comme les banques qui ont eu une grande affluence d’usagers.

Dans ce cadre, le président Maduro a annoncé un ensemble de mesures spécialement destinées à soutenir les petites et moyennes entreprises dans le rétablissement de leur économie. Parmi celles-ci, il a instauré le paiement d’un salaire minimum pour les travailleurs qui travaillent chez eux et pour ceux qui déclarent travailler à leur compte. Il a aussi annoncé des facilités pour l’enregistrement officiel d’entreprises et des facilités fiscales.

Jusqu’au 29, on comptabilisait 44 946 malades, c’est à dire 5 989 cas de plus que jusqu’à samedi dernier. Les autorités rapportent aussi que 80 % des patients sont guéris. Sur les cas actifs, 5 552 ne présentent pas de symptômes et 98 % du total sont pris en charge par le Système National de Sangté Publique. Il faut noter que les informations officielles révèlent que 74 % des malades ont moins de 49 ans et que jusqu’à présent, 58 485 tests par million d’habitants ont été réalisés. C’est l’un des taux les plus élevés du continent.

Le Venezuela, par rapport au monde, continue à être statistiquement dans la même position que la semaine dernière, selon le “rapport statistique COVID-19 » du centre vénézuélien d’études sur la Chine en date du 28 août. Nous n’observons que de faibles différences. En ce qui concerne l’Amérique du sud, il continue à occuper la 8è place avec un taux de mortalité de 0,83 % sans variation alors que la moyenne régionale baisse légèrement à 3,24 %. Le taux de guérison a augmenté à 79 % et se situe au-dessus de la moyenne régionale (76,82%). Les cas vénézuéliens représentent 0.72% du total des cas de la région du sud de Notre Amérique et les morts 0,18 %.

Brèves

Carlos Lanz n’a toujours pas été retrouvé et le procureur général Tarek W. Saab s’est à nouveau exprimé à ce sujet. Il a fait savoir que toutes les preuves indiquent qu’il est sorti volontairement de chez lui et que plus de 60 procédures criminelles ont été réalisées autour de cette affaire (qui incluent des interrogatoires de proches ou de témoins, des analyses de matériel de communication et du traitement d’information, entre autres). Il a également fait savoir qu’il a demandé à Interpol d’activer une alerte jaune pour localiser les personnes disparues et que des commissions spéciales travaillent sur cette affaire. Concernant la raison de cette disparition, il a déclaré qu’ils en envisagent plusieurs mais n’en a expliqué aucune en particulier.

Quel est le prix de la victoire électorale de Trump? Selon le sénateur étasunien Marco Rubio, une action militaire au Venezuela pour renverser la révolution bolivarienne assurerait les 39 voix du collège électoral de l’état de Floride, traditionnellement très important. Des acteurs importants de l’entourage de Trump manifestent leur désaccord de principe. Et dans ce cadre, l’ambassadeur du Venezuela à l’Organisation des Nations Unies, Samuel Moncada, dénonce une escalade des menaces militaires du Gouvernement étasunien avec le soutien de gouvernements soumis à sa politique étrangère comme ceux qu’ont actuellement le peuple colombien et le peuple brésilien.

Si vous souhaitez commenter ce texte, demander qu’on approfondisse un sujet ou poser tout autre question en rapport avec ce texte, vous pouvez écrire à l’auteur : jesusalbertorondon@gmail.com

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

Jesús A. Rondón

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/venezuela-effervescence-electorale-en-temps-de-covid-19.html