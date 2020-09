Venezuela : Le sabotage des élections par le Groupe des 4 

Par Katu Arkonada

Dans un peu plus de 3 mois, le 6 décembre, auront lieu les élections législatives au Venezuela. Les précédentes avaient eu lieu le 6 décembre 2015 et l’opposition y avait obtenu la majorité grâce à l’abstention de 2 000 000 d’électeurs chavistes qui avaient décidé de rester chez eux et de ne pas voter.

Mais les circonstances sont différentes aujourd’hui et le chavisme est uni après avoir subi une infinité d’attaques politiques, économiques et militaires de l’impérialisme étasunien et de ses laquais locaux, des attaques qui se sont intensifiées depuis l’auto-proclamation de Guaidó le 23 janvier 2019.

C’est pourquoi l’aile la plus radicale de l’opposition vénézuélienne regroupée dans ce qu’on appelle le G4 (Volonté Populaire de Leopoldo López, Primero Justicia de Henrique Capriles, Action Démocratique et Un Nouveau Temps) envisage, avec le soutien des Etats-Unis, de boycotter les élections et de remettre en marche la mobilisation dans la rue.

Des sources colombiennes qui ont des relations avec des fonctionnaires étasuniens et des dirigeants de l’opposition vénézuélienne ont eu connaissance d’une réunion récente qui s’est tenue par visioconférence entre des membres du bureau extérieur des Etats-Unis pour le Venezuela à Bogotá (VAU) et des dirigeants de l’opposition appartenant au G4 avec à leur tête Leopoldo López, président de Volonté Populaire. Lors de cette réunion, les procédures destinées à saboter les élections de décembre ont été fixées.

Mais ce qui attire fortement l’attention, c’est que Juán Guaidó n’a pas assisté à cette réunion, ce qui semblerait indiquer que les yeux et le soutien étasunien se penchent à nouveau vers quelqu’un qui ait un passé violent comme le dirigeant de Volonté Populaire.

Lors de cette réunion, Leopoldo López, qui a déjà une expérience du sabotage violent, a demandé à chaque parti du G4 de procéder immédiatement au recrutement de 100 000 volontaires pour mobiliser avant les élections mais surtout embrasser, le jour des élections, tous les bureaux de vote du pays.

La source, qui a assisté à la réunion par visioconférence, révèle que, selon Leopoldo López, les volontaires doivent avoir la capacité de manipuler et de recueillir des illégalités réelles et imaginaires, par exemple, l’utilisation des ressources de l’Etat par le PSUV et des partis qui lui sont proches. Un autre des objectifs est de montrer une faible participation des électeurs, de mettre en évidence des violations commises par les forces du Plan République, de participer activement à la démobilisation des électeurs et, très important, de réaliser des activités de protestation et de « résistance civile » pour faire obstacle aussi bien au vote en faveur du parti au pouvoir qu’à celui en faveur des partis qui acceptent le dialogue avec le Gouvernement et légitimeraient la nouvelle Assemblée Nationale.

Le G4 ne va pas participer aux élections, par conséquent son but semble être de rassembler des éléments à partir de leur propre ingérence pour ensuite tenter de convaincre la communauté internationale du caractère antidémocratique de ces élections. Le défi, en outre, est que cela serve à convaincre l’anti-chavisme que cette stratégie qui les exclura de la prochaine Assemblée Nationale est bonne.

Mais le dirigeant du G4 est allé plus loin en envisageant un objectif plus ambitieux de 200 000 volontaires qui leur permettraient d’avoir 25 activités pour chaque bureau de vote en suggérant de prendre pour base les données des volontaires soutenues par l’opération ratée « d’aide humanitaire » qu’ils ont cherchée à introduire de Colombie au Venezuela en février 2019.

Richa Bhala, fonctionnaire de la VAU, vice-consul de l’ambassade des Etats-Unis à Islamabad (Pakistan), responsable des opérations de contrespionnage, a accepté volontiers la proposition en insistant sur la nécessité d’élargir la plateforme d’opposition. Pour sa part, Rafael Foley, chef du bureau extérieur des Etats-Unis pour le Venezuela à Bogotá, a insisté sur le fait que el G4 doit passer d’une opposition plus ou moins structurée à une structure de résistance et de désobéissance civile qui dépasserait les 4 partis politiques d’opposition.

Même s’il semble que la stratégie de boycott doive à nouveau passer par la violence, une fois l’effet Guaidó qui a été un bluff qui a donné de la cohésion au chavisme laissé derrière, les mêmes contradictions et les mêmes aspirations des partis politiques traditionnels qui n’ont réussi à s’unir autour de rien au-delà de leur haine du chavisme et de leur soumission aux Etats-Unis continueront à converger vers la nouvelle plateforme d’opposition.

En tout cas, le 6 décembre est marqué en rouge sur l’agenda de l’opposition vénézuélienne qui va chercher à faire un nouveau pas dans sa tentative de renversement du chavisme.

Quoi qu’il se passe aux élections étasuniennes, car même si Trump ne gagne pas, les mêmes intérêts qui ont amené Obama à signer un ordre exécutif déclarant le Venezuela dangereux pour la sécurité nationale des Etats-Unis persistent. En 2021 commence un nouveau chapitre de la Révolution Bolivarienne et chaviste qui résiste pour défendre son pétrole et sa souveraineté nationale.

