Venezuela : Maduro, Abrams et les faucons de Floride

Par Geraldina Colotti,

« Elliott Abrams … qui est en quarantaine... Salut Elliott... Votre message est arrivé, je suis d'accord, allons-y... » a dit Maduro pendant le « mercredi productif. » En même temps, il a confirmé l'arrivée d'une délégation norvégienne à Caracas, accueillie par le Ministre de la Communication : «Jorge Rodríguez – a dit le président – a déjà rencontré les Norvégiens, il les a reçus et maintenant il coordonne ce qui était en suspens, tu connais déjà notre engagement envers le dialogue, la démocratie et la liberté. »

Le 24 juillet, le Norvégien Dag Halvor, chef de l'unité chargée des médiations internationales, l'Unité de Paix et de Réconciliation, a annoncé qu'une délégation de diplomates scandinaves était à Caracas pour « une actualisation de la santé et de la situation politique » et immédiatement, les différentes factions de la droite putschiste s'étaient agitées.

En 2019, le dialogue politique entre le Gouvernement Bolivarien et les secteurs qui défendent les intérêts de l'Amérique du Nord avait eu lieu en Norvège et c'est un appel téléphonique du Gouvernement des Etats-Unis qui avait empêché la signature d'un accord qui était déjà pratiquement prêt.

A cette époque, le « président par intérim » autoproclamé, Juan Guaidó avait déclaré qu'il soutenait les nouvelles mesures coercitives unilatérales prises par le Gouvernement des Etats-Unis contre des fonctionnaires et des institutions du Venezuela. Encore maintenant, Guaidó a dit que ces réunions avec les Norvégiens ne serviront qu'à poser à nouveau ses conditions et il a répété le refrain de « la fin de l'usurpation » et du « Gouvernement de transition. »

Lundi, est sortie une déclaration signée par la partie la plus pro-atlantiste de l'extrême-droite vénézuélienne, dirigée par María Corina Machado et Antonio Ledezma. Un communiqué en 6 points destiné à rejeter le début de toute session de dialogue sous les auspices de la Norvège considéré comme « un chapitre clos, » destiné à réaffirmer que « la seule voie pour le Venezuela est « l'arrêt de l'usurpation » et qu'il « est impossible de participer aux dialogues mis en place, organisés et contrôlés par les mafias du crime. »

Une déclaration grotesque étant donné le pédigrée et les amis de cette bande d'escrocs qui s'est livrée au chantage et a dévasté le pays pendant des années grâce à ses méthodes criminelles. Comme tous les gens quoi pensent, regardent les faits et ne se laissent pas troubler par le fanatisme le savent, ces mafias de l'oligarchie ne défendent pas le pays mais les grandes corporations internationales.

Parce qu'ils appartiennent à l'oligarchie, ils sont convaincus que les ressources du pays leur appartiennent de droit et que leurs privilèges sont intouchables et ils regardent constamment vers le nord, plus particulièrement vers Miami et la Floride, l'un des centres névralgiques les plus puissants et actifs deal déstabilisation de Cuba et du Venezuela.

Par la bouche de son ministre des Relations Extérieures, Jorge Arreaza, le Gouvernement Bolivarien a exprimé son espoir que le prochain Gouvernement nord-américain qui sera élu ne sera plus soumis au chantage des mafias de Miami et de la Floride qui ont toujours joué un rôle important dans la détermination de la politique étrangère des Etats-Unis en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

C'est aussi dans ce contexte que nous devons comprendre l'échange entre Maduro et Abrams. En réponse aux déclarations du président vénézuélien, ce dernier s'est empressé de nier avoir envoyé un message « au dictateur. » Au journaliste de Bloomberg Alex Vásquez, Abrams a dit que les Etats-Unis n'ont envoyé aucun message « en dehors de notre déclaration publique disant que le rétablissement du Venezuela commencera le jour de son départ et que nous sommes prêts à discuter des détails de son départ. »

Pour Abrams, il n'y aura pas de dialogue tant que le Gouvernement Bolivarien insiste pour faire des élections législatives et ne s'engage pas à mettre en place « un Gouvernement de transition. » Jusque là, a réaffirmé Abrams, le Gouvernement des Etats-Unis continuera « sa stratégie de pressions aussi bien à travers des sanctions qu'à travers des activités diplomatiques » parce que la stratéégie générale « est d' éviter que le régime ait des revenus et de continuer à faire pression sur les façons dont il agit, en particulier dans le secteur du pétrole et de l'or. »

Comme preuve, le Secrétaire d'Etat Mike Pompeo a annoncé de nouvelles « sanctions » contre 2 fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien, l'ex-ministre de l'Electricité, Luis Motta Domínguez, et l'ex-vice-ministre des Finances, Eustiquio Lugo Gómez, pour de osi-disant malversations de fonds de l'entreprise d'électricité d'Etat CORPOLEC. Pour l'occasion, Pompeo a réaffirmé son soutien au voleur Guaidó et l'a même qualifié de « champion de la lutte contre la corruption et du rétablissement pacifique de la démocratie et de la stabilité économique. »

Mais Abrams a dit qu'il y avait eu des conversations avec la délégation norvégienne actuellement à Caracas qui a fait « un voyage difficile à cause de la pandémie et dont nous espérons qu'elle conduise à une négociation réussie dans les prochains mois ou l'année prochaine. »

Un double message destiné à être placé dans le contexte de l'approche des élections aux Etats-Unis, un pays où le coronavirus a déjà fait plus de 150 000 morts et où la communauté d'origine latino est celle qui court le plus de risques aussi bien du point de vue de la contagion que de la perte de ses droits de base : d'abord, le travail, face aux plus de 30 000 000 de chômeurs et aux intentions de Trump d'annuler les facilités données par Obama pour une attribution plus équitable des logements aux migrants.

Le vote de la communauté latino est au centre du débat électoral entre le magnat de la Maison Blanche et son opposant Joe Biden. Cette fois, 32 000 000 de Latinos auront le droit de voter, 5 000 000 de plus qu'en 2016. Pour la première fois, ils représentent la minorité la plus importante, équivalente à 13,3% de ceux qui ont le droit de vote, alors qu'ils ne représentaient que 11, 9% en 2016.

Environ 62% des Latinos sont en faveur du Parti Démocrate et 34% en faveur du parti Républicain mais les consultants ont averti les démocrates qu'ils ne devaient pas sous-estimer les indécis. C'est pourquoi Biden fait des annonces en espagnol, en particulier en Floride et en Arizona, 2 états considérés comme importants pour le résultat du 3 novembre, dans lesquels le vote latino pourrait faire la différence.

Des Etats-Unis à l'Europe, le Venezuela est utilisé comme prétexte pour des questions de politique intérieure. Il suffit d'écouter CNN pour voir la grande partialité dans le traitement des informations concernant le coronavirus, aussi déformées que celles qui sont données en Europe : seulement des annonces alarmistes mais pas de données qui pourraient nous permettre d'encadrer les bons chiffres du Venezuela par rapport à la situation de l'Amérique Latine et des autres pays du monde. « Nous avons besoin, a dit Maduro, d'une grande campagne d'information pour diffuser la vérité sur le Venezuela. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/31/venezuela-maduro-abrams-y-los-halcones-de-florida/

URL de cet article :