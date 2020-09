Amérique Latine : Mike Pompeo au Guyana la semaine prochaine

Pompeo, se rendra au Guyana le 17 septembre. Il rencontrera le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense. Il ne peut y avoir de doutes sur le fait que le point principal sera le Venezuela. Et j’ajoute que cette visite est destinée à concrétiser le Plan Tenailles et de préciser le rôle du Guyana dans ce plan.

Ce sera le fonctionnaire étasunien de plus haut rang à s’être rendu dans le pays.

Il devrait arriver à Georgetown le 17 septembre 2020 pour une visite de 2 jours. Il devrait repartir le lendemain et on s’attend à ce qu’il signe des accords avec le président Irfaan Ali et se mette en relations avec les principaux fonctionnaires du Guyana.

Le secrétaire Pompeo était au premier plan pendant les 5 mois où le Guyana était bloqué dans une impasse politique et électorale et subissait des pressions pour que prévale la démocratie.

En juillet, il avait annoncé des sanctions sur les visas contre des fonctionnaires guyanais qui cherchaient à saper la démocratie au Guyana et les membres de leur famille directe.

Après l’investiture du président Ali, Pompeo lui a parlé au téléphone et « a félicité le président Ali pour sa victoire aux élections qui reflète une élection libren juste, crédible et transparente qui respecte l’Etat de droit et la volonté du peuple guyanais. »

Le secrétaire a ajouté que les Etats-Unis espèrent travailler avec le Guyana pour promouvoir des valeurs partagées, la prospérité économique et la sécurité de la région.

