Bolivie : Les candidats à la présidence 

Plus de 7 300 000 citoyens boliviens sont appelés aux urnes le 18 octobre prochain.

Pour la présidence du pays, ils auront le choix entre 7 candidats : Luis Arce, le candidat du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), Carlos Mesa, pour le parti Communauté Citoyenne, Luis Fernando Camacho, pour Creemos, Chi Hyun Chung pour le Front pour la Victoire (FPV), Jorge Tuto Quiroga pour l’alliance Libre 2, María Bayá, pour le parti Action Démocratique Nationaliste (ADN) et Feliciano Mamani, pour le parti Action Nationale Bolivienne (PAN-BOL).

Luis Arce

Luis Arce Catacora aura 57 ans le 28 septembre. Il est en tête des intentions de vote dans la plupart des sondages réalisés ces dernières semaines. Selon une étude de la fondation Jubileo, il pourrait gagner au premier tour.

Né à La Paz, Bolivia, il est économiste, comptable général et professeur d’université. Il a été ministre de l’Economie pendant presque tout le temps où Evo Morales a été président (2006-2019).

Il fait partie du parti politique Mouvement Vers le Socialisme – Instrument Politique pour la Souveraineté des Peuples (MAS-IPSP) qui, en janvier dernier, l’a choisi comme candidat à la présidence avec l’ex-chancelier David Choquehuanca comme candidat à la vice-présidence.

Il a grandi dans une famille de la classe moyenne et a fait ses études supérieures à l’Institut d’Education Bancaire (IDEB) de La Paz. En 1984, il a eu son diplôme de comptable général.

2 ans plus tard, il est entré à la Faculté des Sciences Economiques et Financières de l’Université Mayor de San Andrés (UMSA), où il a obtenu son diplôme d’économiste en 1991.

Il a obtenu une maîtrise de Sciences Economiques à l’Université de Warwick, dans la ville britannique de Coventry et il est docteur honoris causa de l’Université des Andes et de l’Université privée Franz Tamayo.

​En 1987, il est entré à la Banque Centrale de Bolivie (BCB) où il a été sous-gérant des Réserves pour la Gestion des Opérations Internationales de 1992 à 2005. De 1994 à 1995, il a été chef du département des informations et des publications, de la sous-gérance des investigations et des analyses qui dépend de la gérance des études économiques de la BCB.​

Il a longtemps enseigné dans différentes universités publiques et privées de Bolivie parmi lesquelles l’Université Mayor de San Andrés (UMSA), l’Université catholique bolivienne San Pablo (UCB), l’Université privée de Bolivie (UPB), l’Université del Valle (UNIVALLE) et l’Université privée Franz Tamayo (UNIFRANZ).

Carlos Mesa

Carlos Mesa, 67 ans, a déjà été président de la Bolivie de 2003 à 2005. Il est à la seconde place selon le sondage de la fondation Jubileo avec 26,2%.

Né à La Paz, Bolivie, il est journaliste et historien. Le 17 octobre 2003, alors qu’il était vice-président du pays, il est devenu président après que le président de l’époque, Gonzalo Sánchez de Lozada, ait quitté le pays après des semaines de protestations et un massacre qui a fait 70 morts.

Il est bachelier en humanités, a étudié à l’Université Complutense de Madrid, à l’Université du Chili et à l’Université Mayor de San Andrés.

Dans le domaine du journalisme, il a été sous-directeur du journal Dernière Heure (1982-1983), directeur des chaînes América Televisión de Bolivia, Telesistema Boliviano et ATB (1985-1990). En 1990 il a créé avec Ximena Vladivia, Mario Espinoza et Amalia Pando, la productrice d’informations Journalistes Associés Télévision (PAT).

Il est l’auteur de nombreux livres parmi lesquels, les plus connus sont : « Présidents Bolivie entre urnes et fusils », « Le cinéma bolivien du réalisateur au critique » et « L’épopée du football bolivien. »

Aux élections générales de 2019, Mesa avait été candidat à la présidence pour la coalition Communauté Citoyenne. Pour les prochaines élections, il concourt sous la bannière de l’alliance Communauté Citoyenne.

Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho, 41 ans, est avocat, c’est un patron et un homme politique bolivien. Il a été président du comité civique de Santa Cruz et se présente à la présidence pour l’alliance de droite Creemos.

Originaire de Santa Cruz de la Sierra, il pratique la religion catholique et a fait des études de droit à l’Université privée de Santa Cruz de la Sierra.

Il a été professeur d’université et membre de l’Union des Jeunes de Santa Cruz.

Il est considéré comme l’un des auteurs du coup d’Etat contre Evo Morales, en novembre de l’année dernière en ayant incité à la violence.

Selon le sondage de la fondation Jubileo, il n’a pratiquement aucune possibilité de gagner les élections car il n’a que 6,7% d’intentions de vote.

Chi Hyun Chung

Chi Hyun Chung, 50 ans, est né en Corée du sud mais a été naturalisé bolivien. Médecin, pasteur évangélique, politologue, homme politique, il enseigne à l’université.

Certains médias l’appellent le “Bolsonaro bolivien” à cause de ses idées conservatrices.

Aux élections de 2019, il est arrivé troisième et à présent, il se présente à la présidence de la Bolivie pour le parti Front pour la Victoire (FPV). Les sondages ne lui accordent que 2,6% d’intentions de vote.

Tuto Quiroga

Jorge Quiroga Ramírez, 60 ans, a été président de la Bolivie de 2001 à 2002. Tuto Quiroga, comme on l’appelle aussi, est né à Cochabamba, Bolivie, est de religion catholique et possède un diplôme d’ingénieur industriel. Il a fait ses études à l’Université du Texas A&M et à l’Université St. Edward's.

Il a été choisi comme candidat par l’alliance Libre 21 composée par le Mouvement nationaliste Révolutionnaire (MNR) et le Mouvement pour la Souveraineté (MPS). Selon le sondage de la fondation Jubileo, il n’aurait que 1% d’intentions de vote.

Feliciano Mamani

Feliciano Mamani Ninavia, 44 ans, est originaire de la localité de Uncia, dans le département de Potosí. En plus d’être un homme politique, c’est un dirigeant du syndicat des mines. Il se présente à la présidence pour le Parti Action Natioanle Bolivienne (PAN-BOL).

En 2018, il a été élu secrétaire exécutif de la Fédération Nationale des Coopératives Minières de Bolivie (FENCOMIN) et il est soutenu par 0,5% des électeurs.

María de la Cruz Bayá

María de la Cruz Bayá Claros, 52 ans, est originaire de Cochabamba, elle est avocate, professeur, écrivain, poète et femme politique.

Le parti Action Démocratique Nationaliste (ADN) l’a choisie pour candidate à la présidence aux élections de 2020. Elle a 0,4% d’intentions de vote.

Pour être déclaré président élu, un candidat doit avoir obtenu 50% des voix plus 1 ou au moins 40% des voix avec un écart d’au moins 10% par rapport au candidat qui le suit immédiatement.

S’il n’y avait pas de vainqueur aux élections du 18 octobre, le Tribunal Suprême Electoral convoquerait un second tour pour le 29 novembre entre les 2 candidats qui auraient obtenu le plus de voix.

