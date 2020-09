Chili : L’héritage patriotique de Salvador Allende 

Par Hugo Alcayaga Brisso

Reprendre les rêves des majorités qui sont restés inachevés à cause du renversement et de la mort du président Salvador Allende, le 11 septembre 1973, est aujourd’hui la grande tâche nationale : ce sont le souhait d’une démocratie réelle, de l’égalité, de la justice sociale et des droits des citoyens qui ne peuvent être bloqués indéfiniment par les maitres de l’argent qui, en profitant des privilèges que leur a accordés la dictature, maintiennent debout un modèle néolibéral qui exploite des millions d’hommes et de femmes vulnérables.

Quand le président constitutionnel est tombé, abattu à La Moneda par la conjuration militaro-patronale soutenue par l’empire yankee, il y a 45 ans, un processus historique inédit qui jouissait de ‘adhésion massive et enthousiaste du peuple et était observé avec admiration par le reste du monde s’est arrêté. A sa place, s’est installée une cruelle dictature qui a enlevé, torturé et assassiné des milliers de compatriotes et a anéanti un système républicain qui jusqu’à présent, n’a pas été rétabli.

Allende a toujours dit que le but de son gouvernement était un socialisme adapté aux caractéristiques socioéconomiques, politiques et culturelles du pays. C’est pourquoi il a mis en marche un programme de changements révolutionnaires destiné au développement et à la dignité de tous, pour tenter de faire du Chili la première nation appelée à forger une transition vers une société socialiste construite selon un projet démocratique pluraliste et libertaire.

Ce programme a commencé à être mis en place au milieu de l’hostilité du grand patronat touché dans ses intérêts et de la droite politique remplacée par les citoyens. L’ambiance détériorée s’est rapidement transformée en une féroce conspiration – pénuries, marché noir, attentats, sabotages – derrière laquelle étaient les putschistes armés et des civils sournois dépendants de la Maison Blanche qui voyaient un petit pays sud-américain échapper à sa domination.

La nationalisation du cuivre a été la principale réussite obtenue par le peuple (11 juillet 1971, Jourde la Dignité Nationale). C’était un pas de géant vers l’indépendance économique du Chili et c’était un signal fort de souveraineté face aux grandes compagnies nord-américaines qui s’étaient approprié le métal rouge. Ainsi, on obtenait les ressources nécessaires aux avancées sociales indispensables qui étaient la priorité du gouvernement du peuple.

Agissant dans un respect absolu d’une Constitution bourgeoise, on a avancé dans la nationalisation des banques et l’approfondissement de la Réforme Agraire tout en reprenant certaines industries et en créant le domaine de la propriété sociale. Parallèlement, on a engagé la redistribution de la rente nationale au bénéfice de la masse travailleuse, une des mesures urgentes destinées à établit l’équité demandée depuis des décennies.

`La classe ouvrière a été le pilier essentiel du Gouvernement d’ Allende qui avait nommé 4 ouvriers dans son premier cabinet ministériel. Dans son intervention à l’ONU en décembre 1972, le président chilien déclarait : « Le rôle progressif de direction que jouent les travailleurs dans le changement de la structure du pouvoir, la récupération par le pays des richesses de base, la libération de notre Patrie de la soumission aux puissances étrangères sont l’aboutissement d’un long processus historique. »

Le pas violent, à feu et à sang – sans « transition » - d’un régime démocratique juste, égalitaire et de droits sociaux vers un autre, opposé, excluant, capitaliste, parqué par la concentration de la richesse dans les mains de quelques-uns, la corruption et l’impunité, a été l’expérience la plus traumatisante de toute l’histoire de la société chilienne. Bien des années ont passé mais aujourd’hui, l’unité et la résolution de rompre le cercle antipopulaire et d’ouvrir des espaces à un Chili différent grâce à une nouvelle Constitution élaborée par une Assemblée Constituante loin de la dictature mercantile qui contrôle le pays et sa population appauvrie continue à manquer.

Avec l’exemple d’Allende en mémoire – sa vie, son acharnement infatigable pour les classes oubliées, ses efforts pour l’unité, son courage et son implication– il est temps de commencer à structurer un solide mouvement alternatif sur une base populaire. Là, s’impose la participation prioritaire des organisations de travailleurs, des forces sociales, des habitants, des étudiants, des femmes et de la nouvelle génération d’homme politiques, des jeunes aux mains propres qui apparaissent et génèrent des attentes.

L’héritage patriotique d’Allende est profondément enraciné en ceux qui ont compris l’ampleur de son message au bénéfice du peuple. Son nom est toujours associé aux changements radicaux avortés grâce à la félonie et à la trahison et ses concepts révolutionnaires sont un défi destiné à engager la reconstruction d’une démocratie totale pour laquelle le président héroïque a donné sa vie.

« 11 septembre de retour dans la rue »

