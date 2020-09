Colombie : Un allié de Duque demande à la presse de censurer Cepeda

Luis Guillermo Echeverri , conseiller et ex-directeur de campagne du président de la Colombie, Iván Duque, a demandé au journal espagnol El País de ne pas se faire l’écho des idées du sénateur Iván Cépeda, du Pôle Démocratique.

Dans une lettre adressée au directeur du journal espagnol, Javier Moreno, Echeverri écrit : « Il n’est pas démocratique de donner une vitrine médiatique aux forces parlementaires du narco-terrorisme. »

Pour sa part, le sénateur du Pôle Démocratique Iván Cépeda a qualifié ce fait d’acte de censure de la part du Gouvernement.

Echeverri dit aussi dans sa lettre : « Les médias ne peuvent pas accorder du crédit et la primauté à l’histoire illégale de l’oiseau sur lequel on tire avec des fusils de chasse. »

Les médias commettent un « assassinat médiatique » de l’ex-président Álvaro Uribe, selon Echeverri.

Echeverri s’est plaint au média à cause d’une interview qu’il a accordée récemment à Cépeda. Il a écrit : « Je ne trouve pas d’explication éthique à ce que les grands médias, pour avoir des “clicks” et du “rating”, n’aient pas conscience de ce qui s epasse en Amérique Latine et pensent que ce à quoi nous assistons est une simple dispute idéologique entre la gauche et la droite. »

« Je ne trouve pas d’explication pour permettre à Iván Cepeda, le maître du mensonge, le fabriquant de faux témoignages, l’inquisiteur moderne, le dirigeant de la guérilla parlementaire, de répandre comme une vérité le mensonge dont il est l’auteur intellectuel, matériel et le bourreau de l’intégrité humaine et démocratique de l’un des dirigeants politiques les plus importants du monde et de la démocratie contemporaine. »

Enfin, il dit : « L’affaire infâme de la justice contre l’ex-président Uribe a beaucoup plus d’importance que ce que les gens imaginent dans un monde globalisé. »

Le sénateur a répondu au conseiller de Duque par un twitt: « Monsieur Luigi Echeverry, ce Gouvernement autoritaire a l’habitude de chercher à faire pression sur des journalistes avec des « profilages ». Mais vouloir censurer la presse internationale avec des semonces, c’est le propre des dictatures fermées. »

Plus tard, il a déclaré à la presse : « Monsieur Luigi Echeverry est conseiller du Gouvernement. Cet acte de censure contre un journal prestigieux dans le monde à cause d’une interview dans laquelle j’exprime une opinion est donc franchement imprésentable face à la communauté internationale. »

Par ailleurs, Cepeda a déclaré : « Cette attitude est celle d’un Gouvernement autocratique ennemi de la liberté d’expression. »

Le journaliste Daniel Samper Ospina a écrit dans un twitt : « « Ce Luigi Echeverry qui dit au prestigieux journal El País qui et comment il doit interviewer avec cette kyrielle d’épithètes de militant, c’est une honte internationale ! »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-duque-consejero-censurar-senador-cepeda-20200906-0015.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/colombie-un-allie-de-duque-demande-a-la-presse-de-censurer-cepeda.html