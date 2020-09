Equateur : La candidature de Rafael Correa interdite

La cour de cassation de l’Equateur (CNJ) a émis lundi une sentence qui annule définitivement la possibilité pour l’ex-président Rafael Correa de se présenter à la vice-présidence du pays.

Cette sentence et plus de 21 fonctionnaires équatoriens condamnent aussi l’ex-vice-président équatorien Jorge Glas à 8 ans de prison pour sa participation présumée à l’affaire qu’on appelle « l’affaire des pots-de-vin » pour subornation aggravée pendant les années 2012 et 2016.

Par 2 voix pour et 1 contre, la sentence de la cour de cassation interdit définitivement à Rafael Correa de s’inscrire pour être candidat à la vice-présidence du pays pour le mouvement Révolution citoyenne allié au parti Centre Démocratique.

La sentence condamne aussi Rafael Correa à 21 ans de proscription politique comme le stipule le code organique national de l’Equateur, ce qui signifie que l’ex-président ne pourra pas exercer ses droits politiques pendant ce laps de temps.

Des acteurs politiques et juridiques ont remis en question la rapidité avec laquelle cette procédure a été conclue et la sentence a été émise : moins d’1 an alors que d’autres procédures de cassation dans le pays ont duré jusqu’à 20 ans comme celle qui a été engagée contre l’ex-président équatorien Jorge Jamil Mahuad pour détournement de fonds.

Les réactions ne se sont pas faites attendre après la décision de la cour, y compris celle de Rafael Correa lui-même qui a publié sur Twitter :

Finalement, ils y sont arrivés. Dans un temps record, ils sortent une sentence « définitive » pour m’interdire d’être candidat. Ils ne comprennent pas que la seule chose qu’ils font, c’est d’augmenter mon soutien parmi le peuple. J’aurais été bien. Transmettez toute ma solidarité à ceux qui sont persécutés là-bas. Souvenez-vous : la seule chose à laquelle ils nous condamnent, c’est à vaincre ! pic.twitter.com/3XKCPBh3Bi

— Rafael Correa (@MashiRafael) 7 septembre 2020

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

