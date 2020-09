Mexique : Révélations sur la disparition des normaliens d’Ayotzinapa

Samedi, 6 ans après la disparition des 43 normaliens d’Ayotzinapa, le gouvernement mexicain a révélé des détails sur cet événement survenu à Iguala, Guerrero, dans lequel sont impliqués des policiers, des militaires et des fonctionnaires du Gouvernement de l’ex-président Enrique Peña Nieto.

La commission d’enquête dirigée par le sous-secrétaire aux droits de l’homme du secrétariat du Gouvernement, Alejandro Encinas, a fait connaître les avancées obtenues lors d’une cérémonie dans la cour du Palais Présidentiel en présence du président Andrés Manuel López Obrador et des parents des jeunes.

Encinas, a expliqué comment, avec la découverte du corps de Cristian Rodríguez, l’un des disparus, la « vérité historique » créée pour couvrir des policiers, des militaires et des mafieux du cartel de Guerreros Unidos, les auteurs matériels des faits, a été brisée.

Il a confirmé que des procédures pénales étaient ouvertes contre plusieurs d’entre eux et a réaffirmé que tous les coupables seront punis quels qu’ils soient.

Le procureur Alejandro Gertz Manero a dit que tous sont identifiés, certains sont en prison et d’autres seront arrêtés et jugés pour qu’ils paient pour leurs crimes.

Il a révélé que l’action de Tomás Zenón, l’ex-chef de la Sécurité, n’a pas été gratuite mais qu’il a reçu un demi-million de $ qui implique ceux qui ont remis le pays au capital privé et ont détruit Pemex.

Omar Gómez Trejo, le chef de l’unité d’enquête, a, comme le procureur, signalé que Tomás Zenón n’a pas agi seul et que ça n’a pas été non plus le cas de son employée Blanca Alicia Bernal Castilla, accusée de torture, de falsification de documents, de disparition et d’autres délits graves et est en prison.

L’enquête a été et est toujours très complexe. Tous les secrétariats impliqués interviennent, de celui du Gouverneur à celui de la Défense, ainsi que des institutions internationalistes et des experts de nombreux pays qui participent à la recherche des jeunes.

Gómez Trejo a révélé que plus de 80 personnes ont été arrêtées et qu’on enquête sur plus encore.

Les intervenants ont dénoncé le fait que malgré toutes les preuves, certains juges ont eu une action regrettable comme celui de Tamaulipas qui a libéré immédiatement 77 détenus en arguant qu’ils avaient été torturés.

Mais même si ça avait été le cas, a-t-il dit, ce juge n’a pas tenu compte de l’absence de preuves de torture ni de la jurisprudence qui oblige à poursuivre l’action pour trouver la matérialité du délit et punir les tortionnaires présumés mais sans laisser en liberté les accusés comme il l’a fait, évidemment parce qu’il était corrompu.

Le président López Obrador s’est engagé devant les parents des normaliens et le peuple mexicain à poursuivre et à accélérer l’enquête pour trouver les coupables, les juger et surtout, savoir la vérité sur ce qui s’es tpassé et trouver l’endroit où sont ces jeunes.

(Avec des informations de PL)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/26/gobierno-de-mexico-revela-detalles-sobre-desaparicion-de-normalistas-de-ayotzinapa/#.X3A0Mi3pNjs

