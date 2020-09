Pérou : Le Congrès rejette la motion de destitution du président Martín Vizcarra

Le Congrès péruvien a rejeté vendredi la motion de destitution déposée contre le président Martín Vizcarra par 78 voix contre, 32 pour et 15 abstentions.

Le vote a eu lieu après une suspension temporaire décrétée par le président du Congrès, Manuel Merino de Lama, à la demande de plusieurs représentants des groupes parlementaires qui souhaitaient coordonner avec les législateurs une décision défintive.

Mais le porte-parole du Parti Morado, Gino Costa, et d’autres membres du Congrès ont insisté pour que Merino de Lama engage la procédure conformément au règlement en vigueur car l’article 89a stipule que le vote devait avoir lieu ce jour-là.

Lors de son intervention, Vizcarra a appelé à l’unité entre les Péruviens et à écarter tout différend pour continuer à travailler sur des sujets importants qui garantissent le développement du pays et améliorent les conditions de vie de tous les citoyens.

Le président a insisté sur le fait que le pays a de multiples problèmes, « c’est pourquoi, on ne peut pas cesser de travailler un seul jour pour le bien du pays en stimulant l’économie et la lutte contre la pandémie de COVID-19 et il faut coordonner les efforts avec les autorités et tous les secteurs. »

