Venezuela : Affrontements avec des groupes armés

Le communiqué porte la signature du ministre Vladimir Padrino López et donne les noms des militaires morts au combat mais ne précise pas à quelle organisation appartient le groupe qu’ils ont affronté. Les faits se sont déroulés samedi et sur les réseaux sociaux ainsi que dans certains médias colombiens, on parle d’affrontements avec un groupe de guérilléros des FARC et on dit qu’en plus des militaires bolivariens, 16 insurgés seraient morts. Mais le communiqué officiel ne mentionne pas cette situation parce que, provenant de la presse de droite des 2 côtés de la frontière, elle n’est pas très crédible.

Communiqué :

La Force Armée Nationale Bolivarienne informe qu’hier, samedi 19 septembre 2020, dans le cadre de l’opération « Bouclier Bolivarien 2020 – Centaure des Llanos » et sur la base d’informations des services de renseignement fournis par le Système de Protection pour la Paix (SP3) 3 camps situés dans les secteurs de Tres Esquinas, Mata de Bambú et Las Palmitas, dans la municipalité José Antonio Páez de l’état d’Apure d’où opéraient des groupes structurés de délinquance organisée qui se consacraient aux enlèvements, à l’extorsion, au trafic de drogues et à d’autres délits ont été neutralisés.

Suite à cette opération, 5 terroristes sur lesquels ont été saisis 5 fusils d’assaut, 3 pistolets automatiques, de nombreuses cartouches de différents calibres, des uniformes de camouflage, du matériel audiovisuel et de téléphonie ainsi qu’un attirail de guerre ont été arrêtés. Les unités militaires cantonnés dans cette zone continuent à la ratisser et à poursuivre les autres membres de ces groupes délinquants.

D’autre part, nous devons informer de la mort regrettable du premier lieutenant Augusto David Linares, du lieutenant Miguel Ángel Mora García, du sergent major de première classe Gabriel Alexander Pérez Silva et du sergent de seconde classe Reiber David Chirinos Reyes qui ont perdu la vie en accomplissant leur devoir sacré de défense de la Patrie. En l’honneur de leur héroïsme, le Président Constitutionnel, chef de la FANB, a ordonné qu’ils soient décorés à titre posthume. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles et nous leur offrons notre solidarité et notre soutien inconditionnels. 4 militaires blessés sont sous surveillance médicale stricte.

Il est important de souligner que ces groupes hors-la-loi proviennent du territoire colombien où ils se déplacent dans une absolue impunité et avec l’accord du Gouvernement et de l’armée colombienne et conspirent en permanence contre le Venezuela qui souffre depuis des décennies de la violence en Colombie.

Le citoyen Nicolás Maduro Moros, Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, notre Commandant en Chef, a donné des ordres précis et a insisté pour qu’on continue à mener à bien cette sorte d’actions. C’est pourquoi nous réaffirmons notre engagement irréductible à continuer à combattre sans relâche ces organisations criminelles qui cherchent à troubler la paix et le bien-être du peuple vénézuélien. Nous défendrons à tout prix en faisant un usage légitime de la force de l’Etat et avec le stoïcisme des soldats de la Nation, son intégrité territoriale, notre liberté, notre souveraineté et notre indépendance.

Chavez vit !... La Patrie continue !

Indépendance et Patrie Socialiste !... Nous vivrons et nous vaincrons !

L’Indépendance ou rien !

Loyaux, toujours, traîtres, jamais !

Caracas, 20 septembre 2020

Vladimir Padrino López

Général en Chef

