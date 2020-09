Venezuela : Arrestation d’un agent étasunien qui a menti pour amener El Aissami devant la justice

Les autorités étasuniennes ont arrêté à Miami le pilote vénézuélien Alejandro Javier Marín, patron et agent du Gouvernement des Etats-Unis, pour avoir menti au sujet de l’argent qu’il a retenu pendant une opération secrète à laquelle il participait en tant qu’informateur du Gouvernement fédéral, selon des documents judiciaires. Son arrestation et sa conduite rendent sujets à caution les témoignages qu’il a donnés à l’Agence de Sécurité Nationale des Etats-Unis destinés à impliquer l’actuel vice-président du Venezuela pour l’économie, Tareck El Aissami, dans un soi-disant réseau de blanchiment d’argent.

El Aissami a affirmé dimanche sur son compte Twitter @TareckPsuv : « Nous avons dénoncé le fait que les accusations de l’impérialisme sont basées sur des mensonges, des infamies et de fausses preuves destinés à saper le moral des dirigeants de la révolution. Ca a toujours été comme ça. Ils sont là avec leurs faux positifs. »

Et il a souligné que « même les médias au service de l’impérialisme ne peuvent occulter la gravité de la construction d’accusations basées sur des mensonges, le témoignage de délinquants et de mercenaires protégés dans ces buts criminels. »

Il a cité un twitt du Journal des Amériques, connu comme un média de droite qui a son siège en Floride, Etats-Unis, qui dit que cette arrestation « pourrait porter préjudice à l’affaire contre le ministre de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami et apporter de l’oxygène à l’élite socialiste sur l’idée que les USA recourent à des accusations inventées. » Le Journal des Amériques appartient à Nelson Mezerhane, qui était propriétaire de la chaîne vénézuélienne Globovisión quand elle était l’un des fers de lance de l’opposition extrémiste vénézuélienne.

Alejandro Javier Marín, un agent du Gouvernement nord-américain, a été arrêté à Miami le 19 septembre 2020 et est accusé d’avoir menti aux agents dans le cadre d’une enquête qui implique El Aissami, le ministre de l’énergie et du pétrole.

Marín est accusé par les autorités du district sud de New York d’avoir fait des déclarations et des représentations matériellement fausses, fictives et frauduleuses à un agent de la Sécurité Nationale et d’av oir fait de fausses déclarations à un agent fédéral, le 27 août 2020.

Il aurait dit aux agents du bureau d’enquête de la sécurité nationale (HSI) qu’iln’avait jamais préparé un paquet d’argent pour un citoyen connu dans l’enquête sous le nom « d’individu 1 » alors qu’il l’avait fait. Son action fait partie du réseau international qui s’est formé contre le Venezuela grâce à des accusations infondées contre de hauts fonctionnaires du Gouvernement. En janvier 2018, Marín avait signé un accord pour agir comme source officielle de la sécurité nationale.

