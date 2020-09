Venezuela : Arrestation d’un espion étasunien

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a annoncé vendredi l’arrestation la veille d’un citoyen étasunien qui espionnait les raffineries d’Amuay et de Cardón dans l’état de Falcón. « Nous avons toutes les preuves, les photos, les vidéos. » Un plan de sabotage a également été démantelé à la raffinerie d’El Palito, dans l’état de Carabobo.

Il a indiqué que l’espion prêtait ses services en tant que marin sur les bases de la CIA (Agence Centrale de Renseignement) en Irak. On l’a capturé en possession d’armes lourdes et spécialisées, une grosse quantité de dollars en liquide et d’autres éléments qui ont été remis au Ministère Public.

Il a indiqué aussi qu’il y a 2 jours, le ministre du pétrole, Tareck El Aissami, et un groupe d’experts et d’ingénieurs ont découvert et démantelé un plan destiné à provoquer une explosion à la raffinerie d’El Palito, située dans la municipalité de Puerto Cabello, dans l’état de Carabobo. Il a appelé à renforcer les mesures de sécurité intérieures et extérieures et tous les processus.

« C’est une guerre de vengence de l’empire yankee contre le Venezuela pour empêcher le Venezuela de produire tous les dérivés du pétrole, l’essence, etc… » Il a indiqué que dans les prochains jours, on donnera plus d’informations sur cette arrestation et ses résultats.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://albaciudad.org/2020/09/capturan-estadounidense-que-espiaba-refinerias-venezolanas-y-desarticulan-plan-para-causar-explosion-en-el-palito/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-arrestation-d-un-espion-etasunien.html