Venezuela : Communiqué du Commandent Stratégique Opérationnel de la FANB

La Force Armée Nationale Bolivarienne rejette catégoriquement les déclarations absurdes du directeur des opérations du Commandement Sud des Etats-Unis, le contramiral Andrew Tiongson qui accuse le Venezuela d’être une source primaire de contrebande de drogues et un paradis de l’impunité pour les narcoterroristes et les trafiquants de drogues.

Cette sorte d’affirmations ne nous surprend pas de la part d’un fonctionnaire du Gouvernement nord-américain car il suit le livret bien connu en créant une matrice d’opinion négative à propos de notre pays devant la communauté internationale. Mais il est impératif de préciser qu’à cette occasion, avec une absolue certitude, ces signalements apparaissent ouvertement comme une stratégie désespérée de campagne électorale face aux faibles intentions de vote en faveur de Donald Trump.

Ils lancent ces accusations absolument incohérentes et infondées en oubliant par contre les réalités tellement crues de ce terrible fléau des drogues comme celle que vit la Colombie, leur principal « partenaire » sur le continent qui continue à être le premier pays producteur de cocaïne du monde et d’où vient plus de 93 % de celle qui arrive en territoire nord-américain par la route du Pacifique et affecte la santé de beaucoup de ses habitants de façon importante.

La Force Armée Nationale Bolivarienne affirme devant le monde entier son engagement inaltérables dans le combat contre le trafic de drogues mis en évidence dans les plus de 22 tonnes de stupéfiants saisis seulement en 2020. Nous réaffirmons également notre irréductible disposition à respecter et à faire respecter la Constitution et les lois de la Nation en défendant à tout prix les intérêts lesplus sacrés du peuple vénézuélien.

« Chávez Vit… la Patrie continue ! »

Indépendance ou rien !... Nous vivrons et nous vaincrons !

Loyaux, toujours, traîtres, jamais !

Caracas, 11 septembre 2020

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/12/venezuela-ceofanb-rechaza-acusaciones-del-comando-sur-de-ee-uu/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-communique-du-commandent-strategique-operationnel-de-la-fanb.html