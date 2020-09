Venezuela : Contre le socialisme bolivarien, les armes retorses de la démocratie bourgeoise

Par Geraldina Colotti

Démocratie « participative et agissante. » C’est ainsi que la Constitution bolivarienne définit l’importance du pouvoir populaire au Venezuela. Cela veut dire que la politique, comprise comme la gestion de la ville, ne se délègue pas dans un acte rituel, le vote à exprimer à chaque élection mais que c’est une organisation quotidienne, directe et responsable qui concerne toute personne comprise en tant qu’être social. Cela infère des sujets conscients des causes et des conséquences de leurs actes dans le monde, qui ne se contentent pas d’être des spectateurs.

Dans cet esprit, la Constitution bolivarienne affirme que la souveraineté réside « de manière intransférable » dans le peuple et que toute charge publique peut être soumise à referendum après une collecte de signatures, à mi-mandat. Dans cette perspective, dans la perspective d’une « révolution permanente » entre conflit et consensus lancée vers la transition vers le socialisme, les élections visent à renforcer et à construire de nouveaux espaces de viabilité pour le pouvoir populaire pour ce que, sous d’autres latitudes, on pourrait définir comme « l’autonomie de classe. »

Le garant de ce processus, c’est le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), le parti de cadres et le mouvement les plus importants d’Amérique Latine avec son organisation sociale large et ramifiée. Assisté par les forces alliées dans le Grand Pôle Patriotique (GPP), la PSUV avance vers sa 25e élection, les élections législatives du 6 décembre prochain. Sur les 24 élections précédentes organisées depuis qu’Hugo Chávez a gagné les élections présidentielles de 1998, le socialisme bolivarien en a perdu 2 et a toujours reconnu sa défaite.

Ces jours-ci, le président Maduro a présenté les membres du Commandement de Campagne dirigé par l’ex-ministre de la communication Jorge Rodríguez et dédié à Darío Vivas, le dirigeant du PSUV mort récemment du coronavirus.

Les législatives auront lieu sous la bannière de « l’unité nationale » et du dialogue avec cette partie de l’opposition non putschiste qui a décidé de participer à l’élection et qui a contribué à la formation d’un nouveau conseil national électoral (CNE), l’un des 5 pouvoirs qui composent les institutions bolivariennes.

Pour la première fois dans l’histoire du Parlement vénézuélien, le nombre de députés est passé de 167 à 277, ce qui donne une garantie de participation encore meilleure aux 89 partis politiques -29 nationaux, 6 indigènes et 53 régionaux – inscrit pour ces élections. « On a formé un bloc solide de femmes, de jeunes, de membres des communes, de la classe ouvrière, de vieux, de paysans, de patrons patriotes, du Grand Pôle Patriotique, » a dit Maduro. Le Grand Pôle Patriotique présentera 554 candidats, confiants dans le système de vote hautement automatisé considéré comme à l’épreuve de la fraude par tous les observateurs électoraux.

Même la préparation du vote, en effet, est un exercice de plus de la souveraineté et de la participation du peuple parce qu’elle implique, pendant toute l’année, les travailleurs engagés dans la construction, le contrôle et le transport des machines à voter ainsi que dans la « défense intégrale » des urnes et des sièges face aux agressions de la droite vénézuélienne.

N’importe qui, si éloigné qu’il puisse être du projet bolivarien, qui s’est rendu au Venezuela en tant qu’observateur électoral, ne peut que faire l’éloge de fonctionnement exemplaire. D’autre part, cette opposition a utilisé ce mécanisme pour réaliser ses primaires et c’est ce même système électoral qui a permis à la droite de gagner les dernières élections législatives en 2015.

Malheureusement la grande majorité des citoyens européens ou étasuniens n’ont la possibilité de connaître ni les mécanismes populaires de prise de décision du socialisme cubain ni le fonctionnement de la démocratie participative et agissante du Venezuela.

Les informations qui lui parviennent sont, en effet, filtrées par les grands appareils de contrôle idéologique capables de présenter comme « démocratique » un individu comme Guaidó que personne n’a élu mais qui s’est autoproclamé « président par intérim » à la demande de Trump.

En se faisant l’écho de la voix du maître nord-américain, les médias européens mettent aussi l’accent sur les « sanctions » imposées par les Etats-Unis même à des représentants de l’opposition modérée au Venezuela comme le « boycott radical » de Guaidó dans le cadre d’un « pacte d’unité avec 37 partis et une centaine de mouvements sociaux. » Que ces mouvements soient des ONG émanant des agences de sécurité des Etats-Unis et que beaucoup de ces partis, puissent à présent organiser leurs congrès dans des cabines téléphoniques étant donné le peu de représentativité qu’ils ont réellement, peu importe. Ils n’ont pas à répondre devant le peuple mais devant les grandes corporations internationales.

Face à la crise de la démocratie bourgeoise, évidente dans le monde entier, ce qui importe, c’est de transmettre le concept que la seule démocratie possible, c’est celle établie par Washington où c’est un réseau de lobbys et les comités patronaux des grandes institutions internationales qui prennent les décisions. Une « démocratie » de l’ingérence qui se célèbre elle-même en proposant Donald Trump pour le Prix Nobel de la Paix…

Mais les termes de comparaison pour réfléchir ne manqueraient pas : aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Europe. Tandis que le nombre de parlementaires augmente au Venezuela et qu’on garantit encore plus la participation des minorités, en Italie, par exemple, on cherche à faire le contraire.

Les 20 et 21 septembre, les citoyens iront voter pour un référendum qui propose de diminuer le nombre de parlementaires de 630 à 400 à la Chambre et de 315 à 200 au Sénat. Une proposition que certains partis, à commencer par le mouvement 5 Etoiles qui en a fait sa bannière, présentent comme une mesure contre le gaspillage et la bureaucratie bien que l’épargne annuelle pour les dépenses de l’Etat soit de 0,01%.

Pour les forces alternatives, par contre, c’est une limitation de plus de. La représentation démocratique dans un pays où il existe déjà une haute barrière électorale qui empêche les secteurs populaires d’avoir des représentants élus au Parlement et où le coût d’une campagne électorale est très élevé.

Un rideau de fumée, en outre, face, par exemple, à la distance sidérale entre le salaire d’un travailleur et celui d’un grand directeur ou d’un haut fonctionnaire que ni la soi-disant vocation antisystème des 5S ni le « centre-gauche » qui se préoccupe avant tout des patrons, ne songent à remettre en cause.

Ainsi, le chancelier Luigi Di Maio, exprimant l’opinion du Gouvernement, a déclaré dans une interview : « L’Italie condamne la dérive autoritaire au Venezuela et se reconnaît dans les déclarations de l’Union européenne, depuis celle adoptée après les élections présidentielles controversées de mai 2018 jusqu’aux plus récentes qui ont stigmatisé, en juin de cette année, les mesures adoptées par la Cour Suprême de Justice contre les partis d’opposition. »

Le ministre 5S a souligné que « l’Italie ne reconnaît pas la validité des élections présidentielles de mai 2018 ni la légitimité démocratique du vainqueur, Nicolás Maduro. Immédiatement nous nous sommes joints – a-t-il rappelé – à ceux de la communauté internationale qui demandent de nouvelles élections présidentielles le plus tôt possible. »

Et il a ajouté : « Nous ne devons pas confondre le fait de ne pas avoir reconnu Juan Guaidò comme président de la République avec une position d’équidistance de l’Italie, de soutien à Maduro ou pire encore, d’indifférence aux violations des droits et des libertés fondamentales. »

Mike Pompeo, sur twitter, a stimulé ainsi les vassaux des Etats-Unis : « La communauté internationale est de plus en plus consciente que les élections prévues par le régime de Maduro ne seront ni libres ni justes. 34 pays nous ont rejoints en faveur d’un Gouvernement de transition. » Le président de l’Assemblée Nationale Constituante, Diosdado Cabello, lui a répondu dans son émission Con el mazo dando: « Monsieur Pompeo, ici, il y a une Constitution et la Constitution vénézuélienne établit que cette année, il y aura des élections, celles-ci ont été fixées au 6 décembre. »

Mais si Maduro viole les « droits de l’homme » de façon tellement insolente, pourquoi accorde-t-il son pardon à ceux qui organisent des complots contre lui ? Ici, l’hypocrisie des démocraties bourgeoises européennes comme l’espagnole ou l’italienne est démasquée quand on considère comme très important de lutter pour sortir de prison les putschistes et les escrocs présentés comme des « prisonniers politiques. »

Il est regrettable que chez eux, aussi bien en Espagne avec les Basques qu’en Italie avec les prisonniers politiques des années 70-80, ils se comportent d’une façon totalement différente à l’étranger.

En Italie, les membres de ce « centre-gauche » qui voit le socialisme et la révolution bolivarienne avec de la fumée dans les yeux, ont joué un rôle décisif dans la réforme constitutionnelle qui a rendu impossible le vote d’une amnistie pour les prisonniers révolutionnaires. Et, à part quelques déclarations initiales, même la grâce accordée par Maduro n’a pas fait changer d’avis l’Union européenne sur les élections législatives au Venezuela.

Aucun chœur de protestations ne s’est élevé depuis les institutions européennes pour condamner le coup d’Etat en Bolivie, la répression en Equateur ou pour dénoncer l’utilisation du pouvoir judiciaire à des fins politiques à présent connu sous le nom de lawfare. Le 7 septembre, les tribunaux ont refusé l’inscription aussi bien d’Evo Morales qui souhaitait poser sa candidature au poste de sénateur de Cochabamba, en Bolivie, le 18 octobre, que de Rafael Correa, qui était candidat à la vice-présidence en Equateur et à un poste de député à l’étranger l’année prochaine.

Par une sentence qui donne le vertige, la cour de cassation a validé ainsi la condamnation de 8 ans pour corruption qui retire ses droits civils à l’ex-président équatorien. Pendant ce temps, beaucoup de gens dénoncent aussi bien la possibilité d’un auto-coup d’Etat en Bolivie que la possibilité que les tribunaux mettent plus d’obstacles au parti de Morales ou à l’alliance corréiste en Equateur.

En commentant la sentence de la cour de cassation sur twitter, Correa a cité Voltaire à propos de « l’utilisation perverse de al loi pour commettre des injustices. » L’ex-président brésilien Lula da Silva, lui, sur une vidéo dans laquelle il annonce sa candidature aux prochaines élections au Brésil, a rappelé les paroles de Víctor Hugo: « c’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches. »

Après être allé en prison à cause d’une persécution judiciaire qui à présent tombe morceau par morceau, l’ex-président est revenu attaquer le chef de l’Etat brésilien, Jair Bolsonaro, pour sa gestion catastrophique de la pandémie de coronavirus et à cause de sa soumission « humiliante » aux Etats-Unis. Une servilité mise en évidence par le fait qu’un général brésilien « sert au Commandement Militaire Sud et signe un accord avec Trump pour que les troupes étasuniennes utilisent la base aérospatiale d’Alcantara, dans l’état de Maranhao. »

La persécution judiciaire n’est pas une pratique nouvelle dans l’histoire, encore moins en Amérique Latine. Mais aujourd’hui, c’est la clef de voute utilisée par l’impérialisme étasunien contre les Gouvernements non souhaités pour accompagner et légitimer la stratégie du « coup d’Etat institutionnel » dans des guerres d’un nouveau type.

Depuis le Honduras en 2009 jusqu’à aujourd’hui, les exemples n’ont pas manqué, chaque fois avec des variantes introduites pour élever le seuil d’acceptation d’une nouvelle illégalité masquée par le soutien international. Une légalité domestiquée par les grandes puissances supranationales comme celle à laquelle font appel les complices du « président » autoproclamé Guaidó quand ils parlent « d’élections libres et démocratiques. »

Une farce qui légitime des ingérences et des coups d’Etat grâce à l’action d’un secteur de l’armée comme en Bolivie ou de la police comme ils sont en train d’essayer de le faire en Argentine. Un plan que, jusqu’à présent, seule la grande maturité du peuple vénézuélien a réussi à faire échouer en renouvelant l’union civique et militaire.

C’est pourquoi, au-delà de la sous-estimation du danger représenté par ces groupes politiques qui ont décidé de briser l’unité du Grand Pôle Patriotique dans un moment aussi délicat et face à des élections décisives, le débat à propos de l’étapoe et de la stratégie qui a pris de l’ampleur au Venezuela, est l’un des plus importants. Uneportée infiniment supérieure à celle des compétitions politiques de la démocratie bourgeoise, dans lesquelles le peuple vote mais ne décide pas.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

