Venezuela : Crise du combustible, élections, vaccin contre le coronavirus

Petit rappel:

Certains comportements inadmissibles auxquels nous avons du faire face ces derniers temps nous contraignent à rappeler quelques règles de base:

Les articles, les traductions et les documents publiés sur ce site sont libres d'accès et peuvent également être diffusés librement à condition toutefois d'être diffusés sans aucune modification pour quelque raison que ce soit et que lors de leur diffusion soient précisés le nom du traducteur ou de l'auteur et l'URL de l'article sur Bolivar Infos.

L'équipe de Bolivar Infos

Coup d’œil sur la semaine du 6 au 12 septembre 2020

Par Jesús A. Rondón

La crise du combustible

J’habite dans une ville qui s’appelle Maracaibo, à côté du lac qui lui a donné son nom, à l’ouest du pays, très près de la frontière avec la Colombie, pour mieux la situer. Cette semaine d’assouplissement, on y voit peu de circulation automobile et beaucoup de gens qui marchent sur de longs trajets (parmi eux, moi !) et la plupart des stations essence fermées. Devant elles, de longues files qui peuvent attendre jusqu’à 4 jours (on me dit qu’à d’autres endroits, on peut attendre jusqu’à 15 jours). Les conducteurs se relayent pour s’alimenter et satisfaire d’autres besoins parmi lesquels les soins d’hygiène personnels. La police ne leur ordonne pas de rentrer chez eux le soir. Au le marché noir, un litre d’essence peut atteindre 2 ou 3 $ étasuniens pour 1 $. Dans le sud du pays, elle est cotée à 4,5 alors que dans les débits officiels, elle ne dépasse pas les 0,5 $ mais il n’y en a pas.

A Caracas, la capitale du Venezuela où il y a habituellement moins de problèmes de combustible, il y a déjà pénurie. Face à cette réalité, la commission spéciale Ali Rodriguez Araque qui contrôle Petroleos de Venezuela S.A. a annoncé que le début d’une période d’urgence avait été décrété sans préciser de mesures concrètes mais on pense qu’on reviendra à un schéma destiné à garantir l’essence aux véhicules qui font partie des activités essentielles.

A ce jour, les complexes de raffinage n’ont pas atteint les niveaux de production nécessaires pour satisfaire la demande nationale aujourd’hui en difficulté à cause de la détérioration du parc automobile. De même, on n’a enregistré de nouvelles importations de combustible dans le pays ni dans le secteur public ni dans le secteur privé. Bien que les autorités iraniennes l’aient nié et que les autorités vénézuéliennes ne se soient pas prononcées, plusieurs agences d’information économiques étasuniennes ont repris la version de ce pays, qui est qu’au moins 3 chargements à destination du Venezuela ont été confisqués, sans préciser dans quelles circonstances. Maintenant, on apprend que de nouveaux cargos arrivent mais sous la menace latente du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, encouragé par l’opposition vénézuélienne qui ne participera pas aux élections et continue de demander « une augmentation des pressions internationales, » ce qui se traduit dans la réalité par des mesures coercitives unilatérales qui ont de fortes conséquences sur le peuple vénézuélien.

Cette réalité est déjà officielle et nous, les Vénézuéliens ordinaires, imaginons déjà le retour de moments difficiles dans lesquels, en plus de la pénurie, nous battre contre la corruption dans les débits d’essence et l’augmentation de la spéculation sur les prix au marché noir.

Les élections

La discussion politique concernant les élections est moins active cette semaine, ce qui ne signifie pas que le calendrier soit au point mort. Entre autres activités, nous pouvons évoquer le fait que les organisations politiques ont sélectionné leur position sur le bulletin de vote et indiqué les modifications et les remplacements qu’elles ont effectués sur les listes de candidats.

Dans le chavisme, on continue à affiner les formules électorales à présenter et on poursuit le dialogue discret avec les membres de l’opposition qui ont décidé de participer aux élections comme moyen de résoudre les conflits politiques. Plusieurs ministres ont quitté leur poste pour entrer dans la compétition et ont été remplacés et certains candidats confirmés tiennent des réunions avec leur équipe politique et leurs circonscriptions électorales.

Du côté de l’opposition, on ne sait pas grand-chose sur les candidats si ce n’est que Capriles, le dernier à avoir accepté de participer aux élections, négocie déjà avec les acteurs politiques sont proches de lui. D’autre part, Juan Guaido propose à présent une consultation populaire sur le problème des élections, quelque chose qui finira comme les dernières propositions dévalorisées ou ratées.

Le conseil National Electoral a invité entre autres organismes multilatéraux, l’Union européenne, qui a pris position sur le Venezuela et son Gouvernement dans sa façon d’être élu et dans son fonctionnement mais n’a pas fini de définir sa position à de sujet. Par contre, concernant les élections en Bolivie, elle a déjà décidé d’envoyer une mission élargie, ce qui montre une fois de plus le double critère qu’elle applique à sa conception de la démocratie dans Notre Amérique.

La semaine prochaine, nous aborderons un sujet important : l’abstention.

L’arrivée du vaccin contre le coronavirus

Le Gouvernement russe a annoncé qu’il développait diverses formes de coopération avec des pays d’Amérique Latine pour distribuer et produire le vaccin contre le coronavirus. Dans ce cadre, le ministre de la santé vénézuélien a annoncé que notre pays possède les installations adéquates pour produire le vaccin qui est en phase d’essais en Fédération de Russie.

Par contre, le dirigeant d’opposition Juan Guaido a lancé un appel public à ne pas se faire vacciner avec le vaccin développé en Fédération de Russie dont on pense qu’il sera utilisé au Venezuela. Dans un geste démagogique, il a affirmé que le président Maduro devait se faire vacciner le premier, avant tout autre Vénézuélien. Nous pouvons faire 2 commentaires à ce sujet. D’abord, que le président Maduro s’est engagé publiquement à être le premier volontaire pour se faire inoculer le vaccin et cela, il y a plusieurs semaines, et ensuite, que Guaido connaît une série d’hommes politiques qui s’expriment sans aucun fondement scientifique comme Trump ou Bolsonaro, entre autres, qui ne font rien d’autre que compromettre la santé du peuple qui doivent souffrir tristement pendant leur mandat (dans le cas de Guaido, son gouvernement illusoire).

Pendant ce temps, la semaine d’assouplissement, pendant laquelle des activités économiques non essentielles avaient l’autorisation de fonctionner s’achève. Maintenant, on entame une période de quarantaine radicale.

Jusqu’au 12 septembre , le gouvernement bolivarien a rapporté 59 630 cas et un taux de guérison de 80%, légèrement par rapport à la semaine dernière, ce qui se traduit par 11 424 cas actifs dont la majorité ne développent pas de symptômes. Le nombre de morts est de 477.

Selon le “rapport statistique COVID-19 “ du centre vénézuélien d’études sur la Chine en date du 12 septembre, le Venezuela présente de faibles variations hebdomadaires concernant les statistiques qu’il rapporte par rapport à l’Amérique du Sud. Il continue à occuper la 8e place avec un taux de mortalité de 0,8 % alors que la moyenne régionale s’élève légèrement (3,22%). Le taux de guérisons dna sle pays est de 80,5%, en léger recul mais en-dessous de la moyenne régionale du sud de Notre Amérique et le taux de mortalité est de 0,21%.

Brèves concernant les élections:

Le président Maduro a annoncé l’arrestation d’un groupe d’individus dans les environs d’une affinerie à l’ouest du pays. Parmi eux se trouve un citoyen étasunien qui fait partie des marins de la force armée yankee. On a appris qu’ils faisaient des travaux de surveillance dont les buts restent à déterminer. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique garde le silence à ce sujet. Face à ce fait, une question se pose: est-ce la seule opération en territoire vénézuélien?

Carlos Lanz n’a toujours pas été retrouvé. Cette semaine, il y a eu moins de mouvements sur les réseaux sociaux à ce sujet mais la question reste latente: où est Carlos Lanz? Les organismes d’Etat continuent à le chercher mais ne rendent pas publics les résultats de leurs recherches.

Si vous souhaitez commenter ce texte, demander qu’on approfondisse un sujet ou poser tout autre question en rapport avec ce texte, vous pouvez écrire à l’auteur : jesusalbertorondon@gmail.com

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

Jesús A. Rondón

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-crise-du-combustible-elections-vaccin-contre-le-coronavirus.html