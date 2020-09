Venezuela : Des détails sur l’espion étasunien

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, a donné des détails lundi sur l’arrestation du citoyen étasunien Matthew John Heath accusé de planifier « des actes de sabotage et de déstabilisation » dans le pays.

Selon lui, Heath était l’un des agents étasuniens engagés pour entrer au Venezuela à travers la frontière de la Guajira colombienne pour « obtenir des informations stratégiques » sur le complexe de raffinage d’Amuay, l’un des plus importants d’Amérique Latine situé sur la côte ouest de l’état de Falcón « pour exécuter d’éventuels actes de sabotage. »

De même, on aurait prévu de mener à bien des attaques contre des unités militaires dans les états de Zulia et de Falcón et le trafic de drogues de la Colombie vers Aruba en utilisant le territoire vénézuélien « pour étayer la campagne de discrédit et d’agression mise en place par le Gouvernement des Etats-Unis. »

Autres arrestations

L’Etasunien a été arrêté en même temps que Marcos Garcés, Darwin Urdaneta, membre de la Guarde Nationale Bolivarienne (GNB), et Daeven Enrique Rodríguez Argueta, qui conduisait le véhicule sur la route qui relie les états de Zulia et de Falcón.

Dans le véhicule, on a trouvé :

Un lance-grenades AT4, calibre 84 mm.

Une mitraillette modèle UZI, calibre 9 mm.

4 pièces rectangulaires d’explosif C4.

De l’argent en monnaie étrangère ;

Un téléphone satellite et 3 téléphones cellulaires.

Une casquette avec le logo d’un organisme de sécurité de l’Etat vénézuélien.

Ont aussi été arrêtés pour leur relation présumée avec ces faits, les Vénézuéliens Ivonne Coromoto Barrios Finol, propriétaire du véhicule et femme de Rodríguez Argueta; Leobaldo Antonio Gutiérrez, Andry Ramón Finol et Asterio José González García.

On leur impute les délits de trahison envers la Patrie, terrorisme, trafic illégal d’armes et association de malfaiteurs tandis que l’Etasunien est accusé de terrorisme, trafic illégal d’armes et association de malfaiteurs.

Qui est l’Etasunien ?

Selon le procureur général, Heath n’avait pas sur lui de passeport en règle mais seulement une photocopie cachée dans l’une de ses chaussures.

De plus, il avait un téléphone satellite avec des photos d’installations pétrolières et militaires de Zulia et Falcón.

Dans le véhicule, on a trouvé dans l’un des sacs, de l’argent qui relie l’Etasunien à l’Agence Centrale de Renseignement des Etats-Unis (CIA).

Les autorités vénézuéliennes ont déterminé que l’individu appartenait à la compagnie de mercenaires MVM Inc. Et qu’il « avait été en mission en Irak de 2006 à 2016, 3 mois par an » en tant qu’agent de communication sur une base secrète de la CIA.

