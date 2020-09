Venezuela : Discours du président Nicolás Maduro à la réunion de haut niveau pour le 75e anniversaire de l’ONU

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général,

Je salue en cette session les 75 ans de l’Organisation des Nations Unies.

Nous nous souvenons toujours de la naissance du Système des Nations Unies, à l’occasion de la victoire contre le fascisme, contre le nazisme, contre les expressions du capitalisme et contre l‘extrême-droite la plus effroyable que l’humanité ait connue qui ont provoqué une guerre qui a uni l’humanité. De là est né notre système, le Système des Nations Unies et ensuite le monde bipolaire, qu’on appelle ainsi, dans lequel le système des Nations Unies a développé toutes ses capacités.

75 ans plus tard, nous sommes aujourd’hui face à un défi : ou nous construisons un monde multipolaire dans lequel nous existerions tous, nous serions tous respectés, un monde d’équilibre dans le total respect du système des Nations Unies et du droit international, ou un monde hégémonique s’impose, un monde dominé par une seule puissance, un monde unipolaire qui est en contradiction avec notre époque historique. Le monde multipolaire contre le monde unipolaire, le monde dans sa diversité, dans sa paix, dans sa coopération, contre le monde d’une seule puissance, le monde de l’impérialisme.

Pendant ces 75 années, le Venezuela, notre République Bolivarienne, a plaidé pour un monde multipolaire, pour un système des Nations Unies réformé, pour un système des Nations Unies qui fasse respecter le droit international, qui protège les peuples du monde.

Nous sommes en train de subir, comme vous le savez, une pandémie terrifiante qui a affecté des millions de personnes dans le monde, qui, à l’heure actuelle, menace la vie sociale, économique, la vie de nos peuples. Cette pandémie nécessite la plus grande union de l’humanité.

Nous voudrions confirmer, dans cette session spéciale pour les 75 ans, tout notre soutien à l’Organisation Mondiale de la Santé en tant qu’expression du multilatéralisme dans un domaine essentiel de la vie des peuples, la santé, surtout en ce moment de pandémie dans lequel l’Organisation Mondiale de la Santé a dû supporter des attaques, des agressions, des insultes. Ce n’est pas le moment d’insulter ni de faire du tort à l’OMS, c’est le moment de nous unir pour la soutenir, c’est ce que le Venezuela réclame. Le Venezuela exige un monde nouveau.

Cette année, comme le monde le sait, nous avons des élections au Venezuela, c’est la 25e élection en 20 ans. Nous avons invité le Secrétaire Général des Nations Unies à envoyer une commission technique pour accompagner le processus électoral destiné à élire un nouveau Parlement, une nouvelle Assemblée Nationale, le dimanche 6 décembre. Un Venezuela ouvert au monde, un Venezuela démocratique, un Venezuela libre, un Venezuela souverain.

Nous avons été victimes, pendant toutes ces années, d’agression de toutes sortes, de sanctions criminelles et illégales, de mesures coercitives mais notre Patrie, est toujours debout. Si le monde a vaincu le fascisme il y a 75 ans, le monde pourra vaincre, maintenant, ceux qui veulent s’imposer comme la seule puissance dominante, il pourra vaincre les idées impérialistes et il pourra vaincre le néofascisme, nous en sommes certains. Le monde uni pourra avancer sur un nouveau chemin, nous sommes pleins d’espoir et de rêves.

Vous pouvez compter sur le Venezuela, le système des Nations Unies a 75 ans et le Venezuela, debout, dit au monde : Comptez sur nous ! Pour construire ce monde nouveau, sans empires, sans puissance qui domine les peuples.

Le XXIe siècle appartient aux peuples.

Vive le système des Nations Unies ! Que vivent les 75 ans de notre Organisation !

Merci beaucoup.

