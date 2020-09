Venezuela : La CIA et le Gouvernement de Colombie vont chercher à empêcher les élections 

Le président Nicolás Maduro a appelé le Pouvoir Populaire à être en alerte face aux actions de déstabilisation organisées par la Colombie et le Gouvernement des Etats-Unis pour tenter d’empêcher les élections législatives du 6 décembre. Il a indiqué que le Gouvernement de Trump « a accepté que la CIA (Agence Centrale de Renseignement) s’implique dans des actions secrètes de caractère terroriste contre le Venezuela » en vue des élections législatives du 6 décembre.

« Ils ont donné le feu vert à la CIA pour qu’il y ait des opérations terroristes secrètes contre des objectifs pétroliers, électriques, militaires, électoraux et contre les services publics, entre autres opérations sales qu’ils ont l’habitude de réaliser depuis 60 ans et plus dans le monde. »

Il a aussi fait savoir que le soi-disant bureau antidrogue des Etats-Unis, la DEA, est l’un des organismes qui agissent pour attaquer le Venezuela.

Il a indiqué qu’Iván Duque, le président colombien, « est directement lié aux bandes de trafic de drogues et a mis en place les bandes de trafic de drogues de la Guajira et d’autres endroits du nord de Santander pour préparer leurs groupes de tueurs à gages et de terroristes á venir attaquer le Venezuela dans les prochaines semaines. »

Bien que le Président ait souvent dénoncé ces faits aux autorités colombiennes, à commencer par le président Iván Duque, en Colombie, on a ignoré les preuves de la participation de groupes illégaux armés à des attaques contre le Venezuela partant du territoire colombien.

Le chef de l’Etat a rappelé l’Opération Gedeón, l’incursion armée ratée d’un groupe de mercenaires sur les côtes vénézuéliennes neutralisée par l’opération Negro Primero le 3 mai. Il a rappelé que cette incursion provenait de la Guajira colombienne et qu’elle avait le soutien des autorités colombiennes, selon les mercenaires capturés eux-mêmes.

Il a rappelé que bien que cette attaque ait été dénoncée avec plusieurs mois d’avance, avec les noms, les lieux et les coordonnées des centres d’entraînement, « ils n’ont pas arrêté cette attaque, ils l’ont maintenue. Et savez-vous pourquoi ? A cause de la haine qu’ils ont pour le peuple du Venezuela, à cause de leur désir de vengeance, à cause que leur désespoir parce que le Venezuela est victorieux et leur donne, à eux, une leçon de dignité, de morale, d’éthique, de souveraineté, de bolivarisme, et parce qu’ils n’ont rien pu et ne pourront rien contre nous. »

« Je prends la responsabilité de le dire à notre peuple, à vous, hommes et femmes courageux notre pays, pour que nous nous préparions et que nous livrions le combat que nous allons livrer pour la paix et la stabilité intérieure du Venezuela, pour terminer l’année dans la paix, le rétablissement, dans le progrès, dans la résistance et dans la victoire, » a-t-il ajouté.

Plan spécial

« Nous allons vers un plan spécial dans la parfaite union civile, militaire et policière dans tous les états, dans toutes les municipalités et dans les Quartiers de Paix pour garantir la stabilité, la paix et les élections législatives au Venezuela, » a déclaré le président Maduro.

Les actions du plan spécial de défense du Venezuela sont coordonnées avec le Pouvoir Populaire organisé, les UBCH, les chefs de rues et de communes, les CLAP, les Conseils Communaux et la Milice Nationale Bolivarienne.

Dans ce but, on a réactivé le commandement Présidentiel en tant que commandant des opérations avec capacité d’action en temps réel 2’4heures sur 24. Les postes de commandement spéciaux ont également été réactivés dans les états et les municipalités.

« Attention, Milice Nationale Bolivarienne : je donne l’ordre à 4 512 000 miliciens. Rendez-vous immédiatement dans les Quartiers de paix, dans les postes de commandement sous les ordres du commandant général de la Milice, le général Bernal Martínez et du commandant stratégique opérationnel de la FANB, l’amiral en chef Remigio Ceballos! »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/09/maduro-alerto-sobre-acciones-terroristas-en-las-que-estaria-envuelta-la-cia-y-el-gobierno-de-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-la-cia-et-le-gouvernement-de-colombie-vont-chercher-a-empecher-les-elections.html