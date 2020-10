Venezuela : La loi anti-blocus présentée à l’ANC

Le président Nicolás Maduro a présenté mardi à l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) le projet de « loi constitutionnelle anti-blocus pour e développement du pays et la garantie des droits du peuple vénézuélien » face aux menaces d’intervention militaire et à la recrudescence du blocus économique, financier et commercial imposé par les Etats-Unis (USA) en présence des membres du cabinet exécutif et ministériel et d’une partie du corps diplomatique qui réside au Venezuela.

Il a indiqué que ce projet permettra de doter « l’Etat vénézuélien des capacités institutionnelles, juridiques et des outils de gestion nécessaires pour affronter et surmonter la plus perverse, longue et brutale agression qu’ait subie notre Patrie en 200 ans de vie républicaine. »

Et il a demandé que ce projet de loi soit débattu par le peuple vénézuélien.

Il a souligné que le blocus économique, financier et commercial imposé par les Etats-Unis fait partie d’une doctrine étasunienne destinée à provoquer un changement de régime qui réponde à ses intérêts. Et il a cité des déclarations du Département d’Etat :

« La campagne de pressions sur le Venezuela fonctionne. Les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le Venezuela à créer un défaut et nous avons amené un effondrement économique total au Venezuela. Alors, notre politique fonctionne. Notre stratégie fonctionne et nous la maintiendrons. »

Et Maduro a déclaré que cette déclaration « est la confession d’un délit international, d’un acte de sauvagerie économique destiné à détruire un peuple et c’est la confession d’un crime contre l’humanité. »

Et il a expliqué que les sanctions ont été exécutées par phases :

La persécution financière destinée à asphyxier le pays économiquement.

Des opérations juridico-politiques devant des tribunaux étrangers destinées à dépouiller le pays de ses actifs.

L’embargo économique sur le pétrole et les produits vénézuéliens.

Le sabotage interne destiné à provoquer la destruction du matériel et de l’appareil industriel de PDVSA.

Maduro a expliqué que les mesures appliquées au Venezuela pendant 6 ans (de 2014 à 2019) ont causé une chute de 99% des revenus extérieurs en devises : « Sur chaque 100 $ ou euros que le pays obtenait sur. La vente du pétrole en 2014, aujourd’hui, il obtient moins d’1$. Nous passons de 56 000 000 000 de $ à moins de 400 000 000 de $ en 2019. »

Et il a affirmé que la chute des revenus externes a augmenté en 2015 avec le « vol » de la compagnie CITGO aux Etats-Unis.

Il a confirmé que des bateaux en provenance du Liberia qui transportaient 3 000 000 de barils d’essence destinés au Venezuela ont été attaqués, ont été illégalement saisis par le Gouvernement de Donald Trump et que leur cargaison a fini sur le marché extérieur alors qu’elle avait été payée par le Venezuela. Mais, a-t-il ajouté, il y a de bonnes nouvelles pour le Venezuela qui seront annoncées mercredi.

Et il a demandé de ne pas se faire d’illusions sur les élections aux Etats-Unis : « Il faut être debout et préparer ce qu’il faut faire pour défendre le Venezuela contre l’empire nord-américain ! Si Trump gagne, nous l’affronterons et nous le vaincrons ! Et si Biden gagne, aussi. » Il a précisé que si certains d’entre eux veulent réfléchir à leur politique contre le Venezuela et veulent entrer en relations respectueuses avec le pays, nous sommes prêts à les recevoir les bras ouverts, disposés à discuter. « Mais qu’ils viennent ici en hommes et en femmes dignes ! »

La loi

La loi anti-blocus est une réponse de l’Etat qui, dans un cadre juridique spécial, « permettra de protéger nos actifs internes et à l’étranger des menaces de confiscation, de vol et de pillage de la part de Gouvernements étrangers et d’entreprises alignées sur le blocus par une gestion efficace.

Elle est destinée à renforcer l’administration publique et à améliorer les revenus du pays. Elle créera des incitations rationnelles et adéquates sous des contrôles flexibles pour stimuler l’activité économique intérieure et créer des alliances avec des secteurs de la production et des entreprises à l’intérieur du pays et à l’étranger dans des domaines stratégiques comme les hydrocarbures, le secteur agricole, celui des services, etc… qui favoriseront le développement du pays.

Des incitations dans le domaine du travail et dans le domaine fiscal seront créées et la stabilité juridique sera renfoncée pour développer les secteurs de la production et renforcer l’utilisation du Petro et d’autres monnaies virtuelles dans le commerce intérieur et extérieur et toutes les monnaies virtuelles du monde pourront être utilisées dans le commerce intérieur et extérieur.

Cette loi réaffirmera la stabilité du travail pour tous les travailleurs et la pleine jouissance des droits sociaux dans tous les domaines concernés par cette loi. Les nouveaux revenus serviront à renforcer le revenu réel des travailleurs et les politiques destinées au rétablissement progressif du salaire, à renforcer le réseau et les politiques de protection sociale de l’Etat et ses priorités comme l’alimentation et la santé.

Les revenus extraordinaires obtenus par les alliances dans le domaine de la production seront obligatoirement investis dans des programmes comme les CLAP, dans la protection des enfants, des adolescents, des mères, des secteurs vulnérables, dans l’amélioration des services publics, de l’eau, de l’électricité, du gaz, des télécommunications, des transports, entre autres.

Cette loi restera en vigueur tant que le blocus durera et jusqu’à ce que cessent les effets des sanctions et les menaces sur l’économie.

Le président de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC), Diosdado Cabello, a déclaré que cette loi devait être approuvée en urgence.

