Venezuela : Le Honduras est la marionnette de Trump dans la mission fantôme de l’ONU

Après avoir remis en question la véracité d’un rapport de l’ONU dans lequel le président Nicolás Maduro est accusé de commettre des crimes contre l’humanité, le chancelier vénézuélien, Jorge Arreaza a déclaré que ce document était plein de « mensonges » et a dénoncé le fait que des Gouvernements soumis aux Etats-Unis organisent une « mission fantôme » contre le Venezuela.

« Un rapport plein de mensonges, élaboré à distance, sans aucune rigueur méthodologique par une mission fantôme dirigée contre le Venezuela et contrôlée par des Gouvernements soumis à Washington montre la pratique perverse de faire de la politique avec les droits de l’homme et non une politique des droits de l’homme, » a déclaré le chancelier vénézuélien Jorge Arreaza.

Il a laissé entrevoir que cette « mission fantôme » composée par des Gouvernements soumis aux Etats-Unis fait partie d’un nouveau plan destiné à déstabiliser le pays.

Mercredi 16 septembre, un groupe d’au moins 60 soldats portoricains est arrivé au Honduras pour se joindre à des opérations sur le territoire national en soutien aux marins étasuniens.

Il faut souligner que la dictature du Honduras, qui s’est déclarée ouvertement soumise au président Donald Trump, a obtenu que plus de 60 militaires portoricains viennent dans le pays renforcer les opérations du Commandement Sud des Etats-Unis en matière de sécurité.

Les militaires, membres de la police militaire de la Garde Nationale de Porto Rico, apporteront leur soutien aux marins dans différentes tâches. Certains analystes honduriens ont déclaré qu’à cause de sa situation géographique, le Honduras est le parfait « portavions » pour les missions nord-américaines en Amérique du Sud.

A propos de ce rapport et des Gouvernements soumis, Arreaza a dit : « Depuis le 2 décembre 2019, nous disons que nous ne reconnaissons aucun mécanisme politisé ou inquisiteur créé à des fins idéologiques par des pays qui possèdent les pires records en matière de droits de l’homme pour agresser le Venezuela et tenter de porter atteinte aux relations avec le Bureau de la Haute Commissaire. »

« Nous réaffirmons que notre coopération avec le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a été organisée de façon coordonnée avec le Bureau de la Haute Commissaire. Les avancées ont été de notoriété publique et madame Bachelet l’a reconnu en annonçant le renouvellement de notre relation. »

Source : El Libertador

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

