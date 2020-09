Venezuela : Le président colombien ment à propos de l’Opération Gédéon

Caracas, 5 septembre (RHC)- Le vice-président de Communication, de Tourisme et de Culture du Venezuela, Jorge Rodríguez, a accusé le gouvernement de la Colombie de manipuler la capture de paramilitaires vénézuéliens sur son territoire, pour se défaire de sa responsabilité pour l’inaction face à une tentative d’invasion contre le Venezuela en mai dernier.

La réponse vénézuélienne intervient après que le président de la Colombie Iván Duque a annoncé la capture de quatre Vénézuéliens qui auraient participé à l’Opération Gédeón » une tentative échouée d’action armée qui cherchait à renverser le président du Venezuela Nicolás Maduro.

Cependant, dans l’explication donnée sur les faits aussi bien le chef d’état colombien que le chef de la police ont dit avoir capturé des délinquants qui venaient du Venezuela déstabiliser la Colombie. Selon la partie colombienne, les hommes capturés auraient été embauchés par Nicolás Maduro pour une opération de faux drapeau, consistant à l’attaque avec des avions sans équipage qui a eu lieu en août 2019.

Rodríguez a démenti le fait que les détenus en Colombie aient un quelconque lien avec le gouvernement de Nicolas Maduro et il a dénoncé que les liens sont, au contraire, avec des personnes de l’entourage de Juan Guaidó et de l’intelligence et de l’armée colombienne.

Jorge Rodríguez a rappelé que les hommes impliqués dans l’Opération Gédéon ont l’ordre rouge d’Interpol et que cependant certains restent actifs en territoire colombien y compris quand le Venezuela a donné les coordonnées pour leur capture depuis septembre dernier.

À ce sujet il a donné des informations avec des vidéos, des données sur l’endroit où ils se trouvent et d’autres documents sur l’implication de la Colombie et d’une station locale de la DEA, l’Agence Anti-drogue des États-Unis car le gouvernement colombien n’empêche pas l’organisation, l’entraînement et des actions armées qui, depuis 2019 sont perpétrées contre le Venezuela.

