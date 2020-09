Venezuela : Les élections législatives ne peuvent être repoussées

Le président Nicolás Maduro a répondu à l’Union Européenne (UE) et lui a précisé qu’il « est impossible de suspendre les élections obligatoires selon la Constitution en 2020. » Il a déclaré : « Demandez ce que vous voulez mais ne demandez pas l’impossible. Ne nous demandez pas de violer la Constitution. C’est un mandat, c’est clair ! Les garanties électorales au Venezuela sont de trop, il y en a suffisamment. »

« Nous, nous devons donner chaque fois plus de garanties et vous, les valets, vous devenez les garants des garanties électorales, » a dit le président vénézuélien lors d’une visioconférence avec les candidats du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV). « Nous devons respecter les garanties électorales dans tout le pays, dans toutes les circonscriptions, dans tous les états, » a-t-il souligné.

Et il a invité l’Union Européenne à penser correctement et à ne pas suivre « le scénario raté de Donald Trump basé sur la conspiration » tout en lui rappelant que ces élections doivent avoir lieu tous les 5 ans sans interruption.

Et le président Maduro a fait savoir que beaucoup d’organismes ont déjà fait connaître leur participation aux élections en tant qu’accompagnants électoraux. « Beaucoup d’organismes ont déjà accepté. » Et il a exhorté l’Union Européenne à penser correctement et à organiser les actions nécessaires à l’amélioration des relations avec le Venezuela. « Que nous ayons un dialogue permanent comme nous l’avons et que vous pensiez mieux. Au Venezuela, il y aura des élections, il y aura une nouvelle Assemblée Nationale et vous, en tant qu’Union Européenne, vous ne pouvez pas rester collés au scénario de Donald Trump destiné à remplacer les pouvoirs publics du Venezuela. »

Le chef de l’Etat a réaffirmé sa décision de conserver de bonnes relations avec l’Union Européenne mais a regretté que le Département d’Etat des Etats-Unis ne laisse pas cette instance avoir de bonnes relations avec le pays.

« L’Union Européenne s’est lancée dans la politique de Trump. Allez-vous continuer à échouer avec la politique de Donald Trump ? Nous, nous sommes ici dans une bonne intention, avec de la bonne volonté et avec l’envie de parler, de nous comprendre. »

Il lui a proposé « si elle ne peut pas envoyer une super commission aux élections au Venezuela, elle envoie une commission privée, si elle veut voir la vérité. Vous pourrez voir la campagne électorale, les élections. Vous pourrez voir la vérité du Venezuela que le Gouvernement des Etats-Unis ne vous permet pas de voir. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/09/maduro-a-la-union-europea-es-imposible-suspender-elecciones-legislativas-del-6-d/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-les-elections-legislatives-ne-peuvent-etre-repoussees.html