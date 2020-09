Venezuela : Les Etats-Unis imposent des sanctions à 2 membres du CNE

Le Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela a condamné samedi les mesures unilatérales coercitives imposées par le Gouvernement des Etats-Unis (USA) destinées à freiner la réalisation des élections législatives prévues pour le 6 décembre prochain.

Dans un communiqué lu par la présidente du CNE, Indira Alfonzo, le pouvoir électoral indique : « Ils prétendent imposer des mesures coercitives unilatérales, d’ingérence et illégales au CNE en la personne de 2 de ses membres. Tout cela viole ouvertement et de façon flagrante les principes les plus élémentaires. »

« Le CNE continuera de travailler pour garantir la démocratie malgré les menaces et les mesures coercitives. »

« Ce Pouvoir Electoral réaffirme son engagement irréductible et continuera fermement à accomplir sa mission fondamentale : organiser, administrer et garantir l’exercice démocratique du droit à la participation. »

En lisant le communiqué, Alfonzo a signalé que face aux prétentions de n’importe quel Gouvernement étranger d’imposer, de soumettre à des conditions, de contraindre ses hauts fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, le CNE condamne les sanctions illégales : « Le Pouvoir Electoral condamne les sanctions illégales qu’on prétend lui imposer au préjudice de son pouvoir décisionnel en continuant à renforcer l’un des systèmes démocratiques les plus solides de la région. »

Alfonzo a indiqué que le Département du Trésor des États-Unis s’est arrogé des attributions qu’il n’a pas pour imposer des mesures coercitives, unilatérales, d’ingérence et illégales contre un pouvoir public de l’Etat vénézuélien.

« Tout cela viole ouvertement et de façon flagrante les principes les plus élémentaires du droit international public comme le respect de la souveraineté et de l’indépendance des Etats et le droit à l’autodétermination des peuples, » a-t-elle déclaré et elle a ajouté que le CNE a démontré par des faits qui sont de notoriété publique et contrôlables que ses actions respectent toujours strictement la Constitution et les lois du pays.

