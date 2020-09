Venezuela : Les prétextes de l’Union Européenne pour ne pas envoyer d’observateurs aux élections

L’Union Européenne a été invitée à observer les élections législatives qui auront lieu en décembre au Venezuela mais son porte-parole déclare que jusqu’à présent, le Gouvernement du président Nicolás Maduro ne remplit pas « les conditions minimales » pour qu’elle accepte.

Dans un communiqué à Reuters, le porte-parole dit : « Il reste trop peu de temps pour déployer une mission d’observation électorale de l’Union Européenne si le Gouvernement de Maduro ne repousse pas les élections après la date fixée du 6 décembre. »

« Les conditions minimales pour des élections crédibles, inclusives et transparentes doivent être réunies pour que la mission soit déployée, » ajoute-t-il.

L’opposition, au Venezuela, s’est divisée à propos de la participation aux élections législatives. Le chef de l’Assemblée Nationale, Juan Guaidó, a été reconnu par l’Union Européenne comme président par intérim sous prétexte que Maduro aurait commis une fraude aux élections de 2018. Mais Maduro est toujours au pouvoir et a le soutien de l’armée.

Guaidó et les partis politiques ont signalé qu’ils ne participeraient pas aux élections parce qu’ils les considèrent comme truquées mais un secteur de l’opposition dirigé par Henrique Capriles, 2 fois candidat à la présidence, est prêt à participer aux élections si les conditions sont réunies et a indiqué qu’avec la position de Guaidó, on court le risque que l’opposition devienne insignifiante.

Cette semaine, Stalin González, un député d’opposition qui soutient Capriles, a dit à Bloomberg que la faction de l’ex-candidat ne participera pas non plus aux élections à moins que les observateurs internationaux n’y soient présents.

Quand on lui a demandé de faire un commentaire sur la nouvelle déclaration de l’Union Européenne, González a dit à Reuters qu’il considérait que le mieux était d’ajourner les élections jusqu’à ce que les conditions soient remplies. « Non seulement dans le domaine technique mais aussi à cause de la pandémie. »

« Nous luttons pour ces conditions et l’observation internationale est essentielle » pour que nous y participions, a-t-il ajouté.

Maduro a rejeté les appels à ajourner les élections lagislatives et a dit cette semaine qu’elles auraient lieu le 6 décembre « qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/13/venezuela-6d-las-excusas-de-la-ue-para-no-enviar-observadores-electorales-y-seguir-el-guion-golpista/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-les-pretextes-de-l-union-europeenne-pour-ne-pas-envoyer-d-observateurs-aux-elections.html