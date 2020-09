Venezuela : Lettre à une journaliste à propos du rapport de l’ONU sur les droits de l’homme

Bonjour Madame,

Heureusement, vous êtes journaliste et pas magistrate ni procureure !

En effet, faisant fi de la moindre retenue et bafouant la présomption d'innocence, toute empressée de charger une fois de plus le président du Vénézuéla Nicolas Maduro, vous n'avez pas hésité à déclarer dans votre journal d'hier "qu' il était accusé de crime contre l'humanité" !

Où donc avec vous vu ou lu cette information ?. Vous auriez pu, si vous aviez été plus objective que partisane, nous informer en nous disant que des enquêteurs de l'ONU, qui n'ont jamais mis les pieds dans ce pays (tout comme vous peut-être ?), avaient conclu à des faits qui pourraient être constitutifs de crimes contre l' humanité.

Mais non, s'agissant du Venezuela, et en particulier de son président que vous n’aimez pas (vous nous le faites assez savoir), le conditionnel et la présomption d' innocence sont inutiles.

Seule compte l' information lapidaire, erronée, et précédée de votre commentaire personnel - "le président qui dirige son pays d'une main de fer" - : la démonstration est ainsi faite en 30 secondes que le président est bien coupable de ce qu'on voudrait l'accuser.

Une fois de plus, vous aurez contribué à l'acharnement général contre un pays et un président que vous ne connaissez visiblement que grâce à ce qu'en disent ses opposants (et/ou vos collègues journalistes ?).

Curieusement, lorsqu'il s'agit de délivrer une information moins négative sur le Vénézuéla ou sur son pays, vous restez muette : vos auditeurs n'auront ainsi pas appris (du moins par vous) que ce président "qui dirige son pays d'une main de fer" a gracié près de 100 opposants dernièrement.

De grâce, soyez plus nuancée et moins péremptoire dans les informations que vous délivrez dans vos bulletins et épargnez aux auditeurs que nous sommes vos commentaires personnels.

Cordialement,

Keumar

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-lettre-a-une-journaliste-a-propos-du-rapport-de-l-onu-sur-les-droits-de-l-homme.html