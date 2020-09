Venezuela  Lettre du PSUV aux camarades du monde

Caracas, 07 septembre 2020

Chers camarades,

Je suis heureux de m’adresser à vous, de vous envoyer un salut fraternel et d’exprimer au nom du peuple vénézuélien et de son avant-garde, le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), certaines considérations concernant la situation politique actuelle de notre pays afin d’apporter des éléments qui permettent de mieux comprendre celle-ci et une contribution à l’analyse qui, à partir de chaque organisation politique, sociale, de travailleurs dont vous faites partie se réalisent autour de la réalité du pays.

Cela, dans un moment de grande douleur et d’angoisse à cause du choc humain que provoque la terrible pandémie de COVID-19 et d’une profonde récession de l’économie mondiale qui s’aggrave chaque jour davantage et exprime la crise permanente et sévère du système capitaliste à l’échelle mondiale avec ses séquelles de chômage et de diminution de la production des biens et des services, entre autres choses.

Cette situation est un énorme défi pour nous, les Vénézuéliens, qui livrons une bataille sans précédent pour, tout en arrêtant la pandémie, rétablir notre économie affectée par la crise dont nous venons de parler et par le blocus criminel que nous imposent les centres du pouvoir impérialiste et qui faisons front, en même temps, aux agressions économiques financières et commerciales, politiques, diplomatiques et militaires du Gouvernement suprématiste des Etats-Unis.

Même dans une situation aussi complexe, le Gouvernement bolivarien dirigé par le camarade président Nicolás Maduro Moros n’a pas ménagé ses efforts pour préserver la santé du peuple en faisant appel à toute la capacité du système de santé vénézuélien pour garantir entièrement gratuitement les soins médicaux, les traitements et les tests nécessaires ainsi que les conditions nécessaires à la participation du pays, grâce à un accord entre nos 2 Gouvernements, à la phase 3 de développement du vaccin Spoutnik V, une possibilité que les scientifiques de la Fédération de Russie apportent à l’humanité.

Dans cette bataille, nous avons appris que l’amour, la tendresse et le dévouement dont font preuve les héros et les héroïnes qui font partie du personnel de santé qui, dans notre cas, jouit du soutien inébranlable de nos frères des brigades médicales cubaines qui, depuis 20 ans, sont dans notre pays avec les professionnels vénézuéliens et apportent leur expérience de la solidarité qui s’est étendue à d’autres nations de Notre Amérique latino-caribéenne et réaffirme les principes humanistes et internationalistes qui orientent l’action des révolutionnaires cubains et bolivariens est essentiel, dans les soins donnés aux patients.

Rien de tout cela ne serait possible sans la conscience et la capacité d’organisation du peuple héroïque de Simón Bolívar et d’Hugo Chávez, sans la décision et la direction sûre de notre Gouvernement et de notre Parti et sans la solidarité de nations sœurs comme la République Populaire de Chine, la Fédération de Russie, la République de Turquie, la République Socialiste du Vietnam, la République Islamique d’Iran et comme nous l’avons déjà dit, de la toujours combative Cuba socialiste, entre autres peuples du monde.

Vous allez tous vous demander : comment les Vénézuéliens ont-ils pu résister à une si brutale agression de l’empire qui n’a eu lieu contre aucun autre peuple ?

A nouveau, l’explication réside dans la conscience révolutionnaire du peuple vénézuélien, dans le rôle actif qu’il joue dans le processus de larges transformations engagé en 1999 par le commandant Hugo Chávez, cela veut dire dans le développement des principes de la démocratie bolivarienne et dans la mise en marche d’une politique économique conçue dans des temps de résistance par le Gouvernement qui affronte les mesures criminelles unilatérales qui violent les principes les plus élémentaires du Droit International que le gouvernement des Etats-Unis impose pour empêcher notre nation de réaliser des transactions destinées à se procurer des aliments et des médicaments et d’accéder au financement international. L’interdiction de l’empire comprend les bons, les prêts, les extensions de prêts, les garanties des prêts, les cartes de crédit, les factures ou les notes de remises et les documents commerciaux, bloque les activités financières de la banque centrale du Venezuela (BCV) et interdit à Petróleos de Venezuela (PDVSA) de réaliser des opérations dont dépend une bonne partie des revenus du pays. Elle empêche aussi d’arriver au pays les fournitures nécessaires à la production de combustible.

On nous a aussi interdit d’effectuer toute transaction en or et en monnaies virtuelles et en même temps, on nous a confisqué de manière délictueuse des entreprises qui sont la propriété du Venezuela et des ressources en or et en devises que nous avions déposées dans des banques européennes et étasuniennes. Tout cela dans le cadre d’un plan permanent et délibéré destiné à détruire notre économie et mis en œuvre par le Gouvernement belliqueux de Donald Trump avec la complicité et la participation directe de la faction antipatriote de l’extrême-droite vénézuélienne et de certains Gouvernement laquais de la région qui font le jeu de l’impérialisme. Un plan même antérieur à l’actuel locataire de la Maison Blanche, qui a pour précédent le décret infâme de l’ex-président Barack Obama par lequel il a déclaré en 2015 le Venezuela « menace inhabituelle et extraordinaire » pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Il est indispensable que vous sachiez que même dans les conditions qu’affronte le pays, la politique de distribution progressive des ressources de la Révolution bolivarienne est maintenue, que nous avons tout fait pour développer le marché intérieur – avec de bons résultats dans certains domaines – que nous avons pris des mesures très fortes pour aider la petite et moyenne production industrielle et agraire, que la classe ouvrière livre une grande bataille pour récupérer l’industrie pétrolière vénézuélienne affectée par la trahison de quelques-uns et par le brutal blocus dont nous avons déjà parlé qui limite de façon importante la capacité de disposer des fournitures dont nous avons besoin pour qu’elle fonctionne à plein. La politique de récupération, de croissance et de prospérité conçue par le camarade président Nicolás Maduro Moros a rendu possible la réorganisation du marché intérieur des hydrocarbures, la remise de bons économiques aux secteurs les plus nécessiteux, la protection de notre production agroalimentaire, la création et la stimulation du Conseil Scientifique National, un levier essentiel dans la gestion de la pandémie et dans le rétablissement de l’économie.

Chers camarades, vous devez aussi savoir que le 6 décembre prochain auront lieu des élections destinées à élire les représentants du peuple vénézuélien à l’Assemblée Nationale conformément à la Constitution de la République. Des élections auxquelles nous nous rendons, nous les Bolivariens, unis, avec la confiance que nous donne le fait d’avoir vaincu sur le terrain politique et militaire ceux qui veulent transformer la patrie de Bolívar et de Chávez en colonie des Etats-Unis et s’approprier nos ressources naturelles. Des événements comme la réponse du peuple au plan d’invasion du pays qui a débuté le 23 janvier 2019, la victoire des forces révolutionnaires sur les prétentions de porter atteinte à la souveraineté du pays depuis la République sœur de Colombie, le 23 février et la tentative de coup d’Etat du 30 avril de cette même année ainsi que les événements des 3 et 4 mai 2020, quand une force d’invasion a été arrêtée par la rapide et forte action du peuple de Bolívar et de Chávez et la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) dans l’union civique et militaire sont des exemples évidents de la volonté de fer des Vénézuéliens de défendre la dignité, la souveraineté et l’indépendance nationale.

Ces élections sont les 25e depuis qu’en 1999, le Commandant Hugo Chávez a engagé le processus de larges transformations qui nous a permis d’atteindre la libération de notre Patrie, des élections lors desquelles nous sommes sûrs que les forces révolutionnaires reconquerront l’Assemblée Nationale et la mettront à nouveau au service du peuple vénézuélien après des années d’aventure putschiste ratée de la part de ceux qui, sûrement, ne représentent personne.

Les menaces du Gouvernement suprématiste de Donald Trump ne se sont pas faites attendre. Un nouveau plan a été annoncé, destinée à boycotter les élections de décembre prochain et en même temps, il a renouvelé sa menace d’intervention militaire au Venezuela.

Ce plan a été mis en place par la faction néofasciste et antipatriote qui, suivant les ordres de l’impérialisme nord-américain, a annoncé qu’elle ne participerait pas aux élections législatives comme elle l’avait fait en 2005, une erreur que des représentants de l’opposition même ont reconnue ensuite.

La façon dont des partis et des dirigeants politiques qui participent fréquemment à des élections et par conséquent obtiennent des victoires et des défaites comme c’est naturel dans une démocratie ne reconnaissent les élections que quand les résultats leur sont favorables est incroyable. C’est cela, l’opposition fasciste au Venezuela.

Heureusement, nous, l’immense majorité des Vénézuéliens, y compris ceux qui s’opposent démocratiquement à la révolution bolivarienne, sommes résolus à participer aux élections de décembre prochain qui sont très importantes pour la paix et la stabilité politique du pays.

Ceci est le produit d’un long processus de dialogue et de réconciliation nationale stimulé par le camarade président Nicolás Maduro Moros qui a appelé à nouveau les secteurs de l’opposition vénézuélienne à trouver des voies pacifiques et démocratiques qui permettent de résoudre les différends politiques. Un processus que le Chef de l’Etat a stimulé en s’appuyant sur le faculté que lui confère une mesure de grâce présidentielle accordée à 110 citoyens dont certains récidivistes dans la commission de différents délits contre l’ordre et la stabilité de la République, dont la tentative d’assassinat du Président en personne, des délits de conspiration contre la sécurité de la nation et la paix publique, d’appropriation de biens publics, de violence politique et de crimes de haine, entre autres délits.

En tout cas, les partis de l’opposition démocratique participent aux élections qui comporte toutes les garanties qu’apporte le système électoral vénézuélien, l’un des plus fiables au monde, sous la direction du nouveau Conseil National Electoral (CNE) et avec une représentation proportionnelle élargie, un fait politique d’énorme importance. De sorte que les grands vaincus des prochaines élections seront ceux qui ont voulu transformer l’Assemblée Nationale en instrument du plan déprédateur du Gouvernement néofasciste de Donald Trump.

Pour notre part, nous, les forces patriotes, allons à ces élections unies, avec la même force avec laquelle nous affrontons les grands défis que nous avons devant nous, avec ce que nous a enseigné le commandant Hugo Chávez : rester toujours avec le peuple. L’union civique et militaire pour continuer à construire notre socialisme bolivarien.

Le défi est énorme mais nous, les Bolivariens, sommes inspirés par l’épopée de notre geste indépendantiste dirigée par Simón Bolívar, le constructeur de Républiques et par la notion de liberté et par l’héritage du commandant Hugo Chávez, et nous prenons à notre compte, dans toute leur dimension, ces belles paroles de notre poète national Aquiles Nazoa, qui dit dans son Credo: « Je crois en l’amitié comme à la plus belle invention de l’homme. Je crois aux pouvoirs créateurs du Peuple. »

Recevez, frères et sœurs du monde, notre affectueux salut et notre totale solidarité dans les batailles que livrent vos peuples pour défendre leur souveraineté et leur indépendance qui, comme l’a dit le commandant Hugo Chávez dans le Plan pour la Patrie, est le bien le plus précieux que nous ayons reconquis après 200 ans. Comptez sur nous, sur les fils et les filles de Bolívar et de Chávez, comptez pour toujours, sur cette Révolution bolivarienne et chaviste.

Nous vaincrons !

Salutations bolivariennes,

Adán Chávez

(Extrait du Courier de l’Alba)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/09/psuv-envia-misiva-para-explicar-situacion-politica-que-vive-venezuela/#.X1nTVi3pNjs

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-lettre-du-psuv-aux-camarades-du-monde.html