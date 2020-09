Venezuela : Maduro condamne les sanctions des Etats-Unis contre 4 dirigeants d’opposition

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a condamné mardi les sanctions imposées par les Etats-Unis à 5 hommes politiques vénézuéliens dont 4 dirigeants d’opposition qui ont inscrit leur candidature aux élections législatives du 6 décembre prochain.

« Le groupe qui gouverne les Etats-Unis agit comme une mafia qui menace, se livre à l’extorsion, au chantage, agresse et utilise le pouvoir pour cela, pour des sanctions, pour geler des comptes et ôter le vise à ceux qui l’ont, » a-t-il déclaré.

« Je condamne ces mesures d’extorsion, de chantage et de persécution typiques d’une mafia et non d’un Gouvernement, d’un pays décent. »

Et il a appelé tous les opposants à continuer à se battre pour leurs idées. « Si l’opposition gagne les élections du 6 décembre, une fois de plus, nous le reconnaîtrons et une fois de plus je me mettrai aux ordres er au service de cette AN gouvernée et dirigée par l’opposition, » a-t-il dit.

Le 22 septembre, le Département du Trésor a fait savoir que 5 dirigeants politiques ont été ajoutés à la liste de personnes soi-disant « sanctionnées » du bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC).

Bernabé Gutiérrez, dirigeant historique du parti Action Démocratique (opposition) qui a été nommé président de la direction ad hoc du parti par le Tribunal Suprême de Justice.

Chaim Bucarán, membre du parti d’opposition Un Temps Nouveau (UNT).

Williams José Benavides Rondón, qui a été nommé président de la direction ad hoc du parti Tupamaro (chaviste).

Guillermo Luces Osorio, député de Volonté Populaire (opposition)

Miguel Antonio José Ponente Parra, chef du bureau du député Luis Parra, de Primero Justicia (opposition) et Président de l’Assemblée Nationale.

Tous ont leurs comptes et leurs biens meubles et immeubles aux Etats-Unis gelés et leur entrée dans le pays est limitée.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/09/presidente-maduro-rechaza-sanciones-de-estados-unidos-contra-varios-dirigentes-de-la-oposicion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-maduro-condamne-les-sanctions-des-etats-unis-contre-4-dirigeants-d-opposition.html