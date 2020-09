Venezuela : Manœuvres militaires contre les menaces des Etats-Unis, de la Colombie et du Brésil

Par Michele de Mello

La Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) du Venezuela a commencé jeudi dernier des manœuvres avec des militaires et des civils pour renforcer la défense du pays. Ces activités font partie du plan de coopération dans les opérations annoncé par Nicolás Maduro mardi dernier et destiné à affronter les menaces des Etats-Unis et des pays voisins du Venezuela comme la Colombie et le Brésil.

Ces manœuvres sont une réponse à l’action des fonctionnaires du Gouvernement des Etats-Unis qui renforce la politique de « plus forte pression » annoncée par Donald Trump début 2020comme stratégie destinée à renverser Maduro. 12 500 militaires et 153 000 brigadistes organisés en 637 bases populaires de défense intégrale ont été déployés.

La Maison Blanche agit sur plusieurs fronts pour maintenir sa menace. Les experts qualifient ce processus de « guerre hybride » ou « guerre multiforme » destinée à affaiblir les Gouvernements grâce à des mesures économiques, médiatiques et politiques.

« C’est la politique de la plus forte pression, de toutes les options sur la table, de changement de Gouvernement. C’est la même stratégie qui est renforcée. Et pourquoi ? Parce que Trump a échoué dans la dernière phase de ce plan qu’il a mis en marche en janvier 2019 quand il a reconnu un pantin comme président du Venezuela et a mené à bien une série d’actions d’agression directe » analyse William Castillo, le vice-ministre de la Communication.

Menace pour la région

L’idée que le Venezuela représente une menace pour la région est un récit construit dès 2019 par les pays du Groupe de Lima qui opère à l’intérieur de l’Organisation des Etats américains (OEA).

Le 18 septembre, le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Mike Pompeo, s’est rendu au Brésil mais au lieu d’aller à Brasilia, comme d’habitude, il est allé à Boa Vista (Roraima), un état voisin du Venezuela.

Il a été reçu par le chancelier Ernesto Araújo qui a réaffirmé leur intérêt mutuel à « renverser » le Gouvernement de Nicolás Maduro.

Cette visite a eu lieu après que le ministère de la défense ait lancé un nouveau plan de défense nationale en abandonnant la tradition de diplomatie de paix pour prendre une position d’affrontement. En résumé, le Brésil affirme être prêt à se défendre contre les menaces régionales.

En Colombie, un autre pays voisin du Venezuela et également membre du Groupe de Lima, fin août, le président Iván Duque et le Pentagone ont lancé le plan Colombia Crece pour combattre le trafic de drogues. Certains analystes, considérant les mouvements de troupes sur la région frontalière et les accusations disant que le Gouvernement vénézuélien encourage le trafic de drogues, pensent que cette opération militaire est une menace pour le Venezuela. Le discours de Duque lors du lancement du plan dans lequel il a affirmé qu’il allait « en finir avec la dictature de Maduro » attire aussi l’attention.

Toujours le même scénario

Offensive militaire

Il y a un peu plus d’une semaine, le 14 septembre, la Force Armée Nationale Bolivarienne a abattu un avion portant un numéro de série étasunien qui volait dans l’espace aérien vénézuélien sans autorisation.

Ce même jour, un ex-militaire étasunien, vétéran de la guerre d’Irak entré illégalement dans le pays et avait des informations classées sur PDVSA, la compagnie pétrolière vénézuélienne, a été arrêté.

Le Ministère Public affirme que Matthew John Heath avait pour mission de voler au-dessus de la raffinerie d’ Amuay, dans l’état de Falcón, au nord du Venezuela.

« Ce n’est pas le premier agent de la CIA arrêté au Venezuela. Les Etats-Unis sous-traitent la guerre comme ils l’ont fait pour l’Opération Gedeón ou ils opèrent avec des agents sur le terrain qui planifient des opérations de sabotage, » a dit le vice-ministre.

Selon le témoignage de l’individu arrêté, la Maison Blanche aurait autorisé l’Agence Centrale de Renseignement (CIA) à élaborer des plans de déstabilisation de la République Bolivarienne.

Le président Maduro a dénoncé les mouvements de troupe illégaux dans la région de La Guajira, partagée entre la Colombie et le Venezuela alors qu’il n’existe aucune opération militaire antidrogues en Mer des Caraïbes mais un blocus naval qui menace tout bateau qui cherche à atteindre les côtes vénézuéliennes comme ces 3 bateaux iraniens qui cherchent à amener du pétrole et d’autres fournitures au 2015, Barack Obama.

Asphyxie économique

En 2015, Barack Obama a mis en palce un blocus économique du 2015, Barack Obama en déclarant que celui-ci était une « menace inhabituelle pour la sécurité des Etats-Unis. » Ces dernières années, Trump a durci le blocus qui a déjà causé des pertes de 30 000 000 000 de $ au Venezuela.

L’embargo s’accompagne de sanctions unilatérales destinées à empêcher les transactions financières ou à ouvrir la voie à des procès contre des citoyens vénézuéliens.

En août, le Département d’Etat a sanctionné les autorités électorales et les opposants vénézuéliens qui vont participer aux élections législatives de décembre.

Et cette semaine, Trump a annoncé de nouvelles mesures coercitives unilatérales contre le chef de l’Etat pour ses relations avec l’Iran.

Pour William Castillo, la nouvelle offensive a pour but de faire gagner des voix à Donald Trump et de faire obstacle aux élections législatives au Venezuela.

« Comme leur stratégie a échoué, ils augmentent la pression en imaginant qu’en faisant souffrir le peuple vénézuélien, ils provoqueront une crise politique, un affrontement, ils diviseront les forces armées et provoqueront ce qu’ils appellent « la tempête parfaite, » plus de violence, plus de déstabilisation, ce qui justifierait l’intervention militaire étrangère. C’est, au fond, la politique depuis 2016 mais maintenant, c’est pire parce que Trump n’est pas sûr d’être réélu et n’a aucun succès à présenter dans sa politique étrangère. »

