Venezuela : Nomination de 8 nouveaux ministres

Le Président vénézuélien, Nicolás Maduro a désigné vendredi 8 nouveaux ministres pour remplacer ceux qui sont candidats aux élections législatives du 6 décembre.

Mervin Enrique Maldonado Urdaneta, ministre du Pouvoir populaire pour la jeunesse et les sports, « un dirigeant qui fait un gros travail à la tête de la jeunesse héroïque du mouvement Nous Sommes le Venezuela. Nous allons donner plus de soutien à notre Génération d’Or ! » a écrit Maduro sur Twitter.

Carolys Helena Pérez González, ministre du Pouvoir populaire pour la femme et l’égalité de genre. « Sa longue histoire dans les luttes sociales apportera beaucoup à cette nouvelle responsabilité. »

Freddy Alfred Nazaret Ñañez Contreras, ministre du Pouvoir populaire pour la communication et l’information. « Sa détermination et sa fermeté à la tête de VTV donnera de la force à la politique de la Révolution en matière de communication. »

Greicys Dayamni Barrios Prada, ministre du Pouvoir populaire pour l’agriculture urbaine. « La force de sa jeunesse donnera un grand impact à ce front de bataille qui est vital pour la Grande Mission AgroVenezuela. »

Noris Herrera Rodríguez, ministre du Pouvoir populaire pour les communes et les mouvements sociaux.

« Venant de l’état d’Amazonas, notre sœur du peuple indigène Yeral, Yamilet Mirabal de Chirino sera ministre du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. Je la chargerai de la tâche de faire beaucoup plus pour protéger les peuples originaires. Vive la Patrie indienne ! »

Mirelys Zulay Contreras Moreno, ministre du Pouvoir populaire pour le service pénitentiaire. Professionnelle connue pour sa longue histoire dans l’attention au service pénitentiaire. Elle continuera son travail de construction d’un système pénitentiaire meilleur et plus humain. »

Magaly Josefina Henríquez González, ministre du Pouvoir populaire pour le développement des mines et de l’écologie.

José Adelino Ornelas Ferreira a été nommé chef d’Etat major du commandement « pour qu’il continue à renforcer au plus haut niveau toute la capacité professionnelle des hommes et des femmes de la FANB. Ornelas, c’est l’expérience, la loyauté et l’engagement. »

Les 8 ministres candidats aux élections législatives du 6 décembre sont : Jorge Rodríguez, Blanca Eeckout, Pedro Infante, Asia Villegas, Gilberto Pinto, Gabriela Peña, Aloha Nuñez e Iris Varela.

« Comme cela a été établi par le Pouvoir Electoral, nous avons inscrit les candidats qui vont à la bataille électorale pour récupérer l’Assemblée Nationale dans le bloc unitaire Grand Pôle Patriotique. Pour la démocratie et la paix du Venezuela, nous vaincrons ! » a écrit Maduro sur Twitter.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

