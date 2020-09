Venezuela : Plan d’urgence pour la fourniture de combustible

La commission présidentielle “Alí Rodríguez Araque” a annoncé dans un communiqué la mise en place temporaire d’un plan spécial d’urgence pour la fourniture de combustible qui « tendra à normaliser et à réguler » la distribution « à court et moyen terme. »

Communiqué :

La commission présidentielle “Alí Rodríguez Araque”, fidèle à son engagement patriotique, informe le peuple vénézuélien et la communauté internationale des conséquences néfastes du vil blocus, sous forme de sanctions injustes, illégales et unilatérales imposées par le gouvernement des Etats-Unis à PDVSA, ses filiales et ses fournisseurs aussi bien vénézuéliens qu’étrangers. Ce regrettable blocus a été dénoncé sans cesse par notre Gouvernement Bolivarien devant diverses instances du système juridique mondial comme une violation flagrante et pernicieuse des droits de l’homme de tout un peuple, ce qui contrevient à tout le droit international et en particulier à la Charte des Nations Unies. A ce sujet, cette attaque de notre souveraineté par l’empire a causé de graves préjudices à toute notre industrie énergétique et est retombée en majorité sur notre système de raffinage et de production de combustibles.

L’insolence du Gouvernement des Etats-Unis a été telle que des porte-parole de sa politique comme l’ex-ambassadeur au Venezuela William Brownfield en personne ont reconnu son intention de détruire toute l’industrie pétrolière du pays et de déclencher des violences qui portent atteinte à la paix de la République et ont admis que leurs actions « apportent une période de souffrance plsu grande au peuple, » selon leurs propres mots. Les continuelles déclarations d’ Elliott Abrams, qui dirige tous les plans de déstabilisation et de sabotage du pays avec la complicité d’un secteur de l’opposition antidémocratique de droite qui n’arrêtent pas leurs tentatives de coup d’Etat sont également perverses.

Mais dans cette escalade d’agressions et pendant une une pandémie qui touche l’humanité entière, le Gouvernement Bolivarien et les travailleurs du pétrole font de gros efforts pour satisfaire la demande nationale de combustible et améliorer les niveaux de production grâce au renforcement des infrastructures industrielles et technologiques de nos principales raffineries et au développement de nouvelles initiatives dans le processus de raffinage qui visent le renforcement d’un schéma efficace de substitution des importations destiné à protéger notre compagnie pétrolière des agressions ou des sanctions de toute nature.

C’est pourquoi nous informons de la mise en pratique, de façon temporaire, d’un plan spécial d’urgence pour la fourniture de combustible qui tendra à la normaliser et à la régulariser dans ce nouveau schéma de distribution à court et moyen terme. Nous réaffirmons notre engagement à produire toute l’essence et tous les autres produits nécessaires au développement énergétique du Venezuela.

L’histoire et notre peuple se chargeront de juger les traîtres qui ont demandé ces sanctions criminelles contre les intérêts de notre pays. « Nous sommes le peuple des difficultés, » comme disait notre Libérateur Simón Bolívar et les temps futurs nous ouvrent les portes d’un horizon prospère, né dans le fracas des sacrifices présents.

Caracas, 10 septembre 2020

