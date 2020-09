Venezuela : Projet de loi anti-blocus

Le Président Nicolás Maduro a annoncé dimanche que mardi 29 septembre, il présenterait à l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) le projet de loi constitutionnelle anti-blocus. Il a expliqué que pendant le dernier trimestre de 2020, serait envisagé un ensemble de mesures destinées à « éliminer les effets nocifs (du blocus) sur l’économie, les finances et sur la vie sociale du pays. »

Il a rappelé que, la semaine dernière, il avait dénoncé aux Nations Unies les effets pervers du blocus des Etats-Unis et de la droite vénézuélienne sur le peuple vénézuélien.

« C’est une loi anti-blocus qui a été pensée et étudiée avec les conseils d’experts internationaux et mondiaux en la matière et le Venezuela doit se blinder de façon urgente contre tant d’attaques, blinder notre économie, blinder les secteurs économiques du Venezuela et entreprendre une remontée économique, financière et sociale pour avoir une bonne fin d’année. »

La vice-présidente exécutive, Delcy Rodríguez, a souligné qu’il est temps de renforcer les capacités juridiques de l’Etat vénézuélien pour se défendre dontre le blocus criminel et que cela ne peut être ajourné.

« Ces sanctions sont des crimes contre l’humanité et c’est la raison pour laquelle nous amenons cette affaire devant la Cour Pénale Internationale (CPI) pour dénoncer les individus qui, au Gouvernement des Etats-Unis, se sont acharnés contre notre peuple de façon grossière et criminelle en bloquant et en asphyxiant l’économie et les secteurs commerciaux et financiers du pays sans aucune distinction. »

Et elle a souligné que ces mesures coercitives unilatérales touchent toute la population dans son ensemble : « Ils ont dit que c’est un dommage collatéral pour pouvoir changer de régime au Venezuela alors que c’est justement dans le pouvoir du peuple vénézuélien que réside la souveraineté de notre peuple, le pouvoir de décider de qui doit gouverner notre Patrie. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2020/09/presidente-maduro-presentara-proyecto-de-ley-constitucional-antibloqueo-ante-la-anc-para-activar-medidas-contra-las-sanciones/

