Venezuela : Une agression militaire en octobre ?

Par Ángel Guerra

Une agression militaire au Venezuela patronnée par les Etats-Unis pourrait avoir lieu avant les élections du 3 novembre aux Etats-Unis. Le 22 août, l’amiral Remigio Ceballos, chef du commandement stratégique opérationnel de la force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) a déclaré que « les organes internationaux de renseignement alliés du Venezuela nous informent que la Colombie prépare une agression et la FANB répondra avec force et fermeté à toute agression contre la souveraineté et l’indépendance du Venezuela sous le commandement de notre Commandant en Chef Nicolás Maduro Moros. »

« Nous sommes en présence du gouvernement colombien qui a le plus agressé le Venezuela de toute notre histoire, » a-t-il ajouté. Ceballos a aussi écrit sur Twitter: Pendant l’année 2000 a été instauré le Plan Colombie avec 7 bases militaires étasuniennes dans la région. » Quelques jours plus tard, Samuel Moncada, ambassadeur du Venezuela à l’ONU dénonçait dans un twitt : « Des organes de propagande de Washington encouragent déjà la force multinationale à envahir le Venezuela… Ce doit être une occupation militaire mais sans présence visible des Etats-Unis en première ligne. Ce sont les armées de la Colombie et de l’Amérique Centrale qui feront le sale boulot. »

Dans un autre message, Moncada signalait que la « phase supérieure » de l’agression contre le Venezuela était déjà en marche, dont la campagne de plus forte pression… et qu’elle passait à la dimension militaire. » Ils cherchent la « surprise d’octobre. » Au Venezuela, nous devons nous préparer à la provocation en fleurs. » Dans un autre twitt, le représentant vénézuélien à l’ONU a montré un fragment de l’article du site conservateur Washington Examiner dans lequel on voit les insinuations du chef du commandement Sud des Etats-Unis, l’amiral Craig Faller et de Phil Gunson, de International Crisis Group, à propos d’une éventuelle invasion du pays. Selon la publication, dans un séminaire organisé par le toxique Atlantic Council, Faller aurait déclaré : « La clef est dans la façon dont partager plus de renseignement et de la façon dont la communauté internationale peut influer pour forcer et changer la conduite de Maduro et des « agents de l’Etat étrangers, » faisant ainsi clairement référence à Cuba, au Venezuela et à l’Iran.

En mêle temps, ledit Faller se réunissait à Bogotá avec Robert O´Brien, conseiller de la Maison Blanche à la sécurité nationale, son adjoint pour l’Amérique Latine, le Cubano-étasunien Mauricio Claver-Carone, super ennemi de Cuba et du Venezuela et candidat de Trump à la présidence de la banque interaméricaine de développement et l’ambassadeur des Etats-Unis, Phillip Goldberg. La présidence de la Colombie a annoncé qu’ils réviseraient « des sujets portant sur la sécurité, la lutte contre le trafic de drogues, « la situation du Venezuela » et l’immigration des citoyens vénézuéliens en Colombie. » de Washington pousse le cynisme à l’extrême en accusant le Venezuela de trafic de drogues alors que son principal allié dans la région, la Colombie, produit 90% de la cocaïne commercialisée dans le monde.

Pour sa part, le site mexicain La política online affirme que le sénateur cubano-étasunien Marco Rubio sème le trouble dans la campagne de Trump pour convaincre le président d’envahir le Venezuela pour obtenir les 29 voix de la Floride: des membres du war room républicain convoqués pour agir sur le vote latino disent depuis peu que, au moins dans 2 réunions, Rubio s’est exprimé en faveur d’une action militaire en Amérique du Sud pour ainsi s’assurer les voix de la Floride au collège électoral en novembre.

Des précédents importants renforcent la possibilité d’une agression du Venezuela. D’abord, la fixation du président Donald Trump sur le pays et ses splendides ressources naturelles qui a amené à poser des questions à des chefs militaires du Pentagone sur la faisabilité d’une agression directe avec des forces étasuniennes, sur l’inhabituelle et incessante attaque subversive et sur la guerre économique qui a toujours cours contre lui. Mais, de plus, il y a sa position défavorable dans les sondages qui, si elle persistait ou s’aggravait, pourrait conduire à ce qu’il soit délogé de la Maison Blanche par le démocrate Joe Biden. Des présidents étasuniens qui ont voulu être réélus ont amélioré leur image auprès des électeurs en recourant à ce qu’on appelle la « surprise d’octobre, » une action qui est supposée unir le pays autour de son commandant en chef.

Sous le Gouvernement de Donald Trump, les actions militaires et paramilitaires contre Caracas organisées depuis la Colombie sous la direction de Washington. n’ont pas cessé. Parmi celles-ci, la tentative d’assassinat du président Nicolás Maduro et du haut commandement politique et militaire de la Révolution Bolivarienne, le 4 août 2018, la tentative avortée de coup d’Etat du 30 avril 2019 et l’invasion maritime à laquelle participaient des mercenaires étasuniens, démantelée en mai 2020, intitulée Opération Gedeón. Celle-ci avait été planifiée grâce à un contrat signé entre le président auto-proclamé Guaidó et le chef des mercenaires, l’ancien béret vert Jordan Goudreau.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

