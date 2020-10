Amérique Latine : On demande la démission d’Almagro de l’OEA

Le Groupe de Puebla a demandé mercredi la démission de Luis Almagro du secrétariat général de l’Organisation des Etats Américains (OEA) après la victoire du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), le parti de l’ex-président Evo Morales, aux élections présidentielles en Bolivie, dimanche dernier.

Ce groupe considère que l’éclatante victoire de Luis Arce et du MAS, confirme qu’il n’y a pas eu de fraude aux élections de 2019, lors desquelles Morales avait été réélu comme l’OEA et Almagro l’avaient dit à l’époque.

Le communiqué du Groupe de Puebla a été signé, entre autres, par Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Rafael Correa, José Luis Zapatero, Fernando Lugo, Iván Cepeda, Celso Amorim, Cuathémoc Cárdenas et Guillaume Long.

Le groupe ajoute que les premières études qui ont comparé les résultats des élections dans les bureaux où il y a soi-disant eu des « irrégularités » en 2019 avec celles de cette année confirment la victoire du MAS dans ces bureaux, même avec un pourcentage plus important pour ce parti.

Le Groupe de Puebla signale que l’insistance de l’OEA à qualifier de frauduleux les résultats de l’année dernière sans aucune preuve et à empêcher l’ex-président d’être investi pour un nouveau mandat « a déchaîné une situation de violence politique et sociale qui s’est achevée par un coup d’Etat. »

« Face à ces preuves, il est clair que la direction régionale du secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, est sérieusement discutable. »

Il ajoute que le rôle d’Almagro « dans la déstabilisation démocratique de la Bolivie et dans les relations d’exclusion qu’elle entretient avec les autres pays de la zone le rend incapable de continuer à exercer le rôle de médiation et de facilitation de al démocratie qu’il devrait tenir à la tête d’une charge aussi importante. »

« Son départ aiderait à rétablir lapaix dans la région et à réactiver l’intégration régionale qui manque tellement pendant cette période de pandémie, » souligne le document.

Contrairement à la position qu’il avait prise l’année dernière en refusant de reconnaître les résultats en faveur de Morales, cette fois, Almagro a félicité Arce ainsi que le vice-président élu David Choquehuanca, pour leur victoire. Il leur a souhaité « le succès dans leurs travaux futurs » et a ajouté qu’ils « sauront forger un avenir brillant pour leur pays à partir de la démocratie. »

Le directeur du Centre Stratégique latino-américain de Géopolitique (CELAG), Alfredo Serrano, signale qu’il « n’y a jamais eu de fraude » après avoir analysé les soi-disant irrégularités trouvées par l’OEA dans 226 procès-verbaux de ces bureaux de vote.

Sur Twitter, Serrano a présenté la comparaison des résultats dans les bureaux de vote remis en question par l’OEA en 2019 qui se trouvent à Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro et à La Paz et de ceux obtenus aux élections du 18 octobre de cette année.

Dans la plupart des cas, il y a eu plus de voix en faveur du MAS en 2020 qu’en 2019. En 2019, il y avait eu 91,6% des voix en faveur du MAS contre 97% en 2020.

Voici les bureaux de vote que l’OEA a présentés comme preuves de la « fraude » en 2019 à cause du « très haut pourcentage » de voix pour le MAS qui atteignait 91,6%. Maintenant, il atteint 97%! Cela prouve que la seule fraude, ça a été Almagro qui l’a faite, sans oublier cette canaille de « chef de mission. »

Le gouvernement du Mexique a également suggéré à Luis Almagro de démissionner de sa charge :

« Le Mexique suggère à monsieur Luis Almagro de se soumettre à un processus d’autocritique à cause de ses actions contre la Charte de l’OEA et pour avoir porté atteinte à la démocratie de la Bolivie pour savoir s’il a l’autorité morale nécessaire pour diriger cette organisation, » a déclaré le sous-secrétaire pour l’amérique Latine et les Caraïbes, Maximiliano Reyes.

« Almagro a utilisé de manière factieuse la mission d’observation électorale pour dénoncer prématurément une soi-disant fraude jamais prouvée, » a déclaré le diplomate mexicain lors de son intervention au nom du Mexique à l’Assemblée Générale de l’OEA.

