Amérique Latine : Refaire de l’UNASUR un instrument de défense des pays

L’ex-président de la Bolivie, Evo Morales (2006-2019), lors de sa participation au forum virtuel « élections législatives au Venezuela : le peuple défend l’héritage du commandant Hugo Chávez » a appelé à refaire de l’UNASUR un instrument de défense des pays face aux actions de l’impérialisme contre leur souveraineté et leur indépendance.

Il a évoqué le commandant Hugo Chávez disant que le peuple uni serait invincible et a salué les participants en soulignant que l’écrasante victoire du 18 octobre était une preuve qu’il n’y avait pas eu de fraude aux élections qu’il avait gagnées l’année dernière et dont les résultats avaient déchaîné un coup d’Etat dans son pays. « Le Peuple, pacifiquement et démocratiquement, a prouvé que les plus humbles ne peuvent pas être oubliés, » a-t-il dit.

Le vice-président pour les affaires internationales du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), Adán Chávez Frías, a noté que « le projet de la Révolution Bolivarienne n’est pas seulement un projet destiné au Venezuela. A cause de son caractère bolivarien il est, au moins destiné au continent. »

Celui qui est aussi ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela en République de Cuba a souligné : « Il est important que nous, les peuples de Notre Amérique Latine et Caribéenne, affrontions unis la situation actuelle de la région et du monde qui se caractérise, de plus, par la bataille que livre l’humanité contre la terrible pandémie de coronavirus et par la menace de l’impérialisme nord-américain contre nos pays. »

Et il a déclaré que « le 6 décembre prochain, nous, les Vénézuéliens, affronterons en tant que peuple uni de grands défis et vaincrons la féroce campagne anti-bolivarienne mise en place par la droite vénézuélienne et internationale destinée en dernier recours à tenter d’en finir avec le projet de larges transformations engagé en 1999 par le commandant Hugo Chávez , le dirigeant historique de la Révolution Bolivarienne. C’est pour défendre son héritage que nous, les filles et les fils de Bolívar, nous nous irons voter massivement pour renouveler l’Assemblée Nationale et ainsi ajouter cet important pouvoir de l’Etat vénézuélien aux batailles que nous allons devoir livrer sous la direction du camarade président Nicolás Maduro en faveur des intérêts du peuple vénézuélien. »

Concernant la réalité du continent, le dirigeant bolivarien a déclaré : « Dans Notre Amérique, nous vivons des temps décisifs face à la prétention yankee de nous imposer l’anachronique Doctrine Monroe ce qui rend nécessaire de, comme disait Chávez, nous unir pour ne pas sombrer, nous unir pour êtrepleinement libres et indépendants. »

Adán Chávez a manifesté sa joie pour la récente victoire du peuple de Bolivie aux élections : Une victoire qui, avec les batailles que livrent les peuples du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua, et les victoires des projets progressistes au Mexique et en Argentine, est un symptôme du réveil des peuples de la région qui résistent à ce qu’on leur applique un système : le capitalisme, qui a démontré son incapacité à satisfaire les besoins les plus élémentaires des gens. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/nuestramerica-evo-morales-en-foro-defensa-del-legado-de-chavez-llamo-a-retomar-la-unasur-como-herramienta-para-la-defensa-de-los-paises/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/10/amerique-latine-refaire-de-l-unasur-un-instrument-de-defense-des-pays.html