Bolivia :  55,10% des voix pour Arce et Choquehuanca sur 100% des bulletins dépouillés

Le Mouvement vers le Socialisme et le binôme formé par Luis Arce et David Choquehuanca ont gagné les élections avec 55,10% des voix, a fait savoir le site de l’Organe Electoral Plurinational (OEP) à la fin du décompte officiel et définitif de 100% des bulletins.

Pour sa part, le Tribunal Suprême Electoral de Bolivie (TSE) présentera vendredi le résultat du décompte des voix des élections du 18 octobre.

Il a indiqué dans un communiqué publié sur son compte officiel Facebook que les résultats des élections seront donnés à partir de 18 heures heure de Bolivie (22H00 GMT).

« Le Tribunal Suprême Electoral (TSE) informe que conformément à son mandat constitutionnel, à la loi 026 du Régime Electoral et dans le délai fixé par la loi, vendredi 23 octobre, à 18 heures, il présentera les résultats officiels des élections générales du 18 octobre à l’auditorium Ilimani du champ de foire de Chuquiago Marka, » dit la note du TSE.

Mais la page de l’OEP indiquait vendredi matin que 100% des bulletins avaient été dépouillés et indiquait une participation de 88,42% des électeurs.

Les candidats du MAS-IPSP ont obtenu 55,10% des voix, Carlos Mesa, de la communauté Citoyenne (CC), 28,83% et Luis Fernando Camacho, de Creemos, 14%.

Pour sa part, l’ex-président et dirigeant du MAS, Evo Morales, a écrit sur Twitter que : « la somme totale des voix obtenues par l’opposition aux élections de 2020 n’atteint pas le pourcentage obtenu par le MAS-IPSP. Un soutien indéniable du peuple bolivien. »

La dirigeante du Groupe de Puebla, Clara López, a déclaré : « Félicitations à Luis Arce Catacora pour sa victoire propre aux élections présidentielles qui rétablit la démocratie en Bolivie et se réclame du MAS et d’Evo Morales et du peuple debout de cette antion plurinationale. »

