Bolivie :  Arce accordera des sauf-conduits aux réfugiés à l’ambassade du Mexique

Luis Arce, le futur président de la Bolivie, a affirmé à EFE qu’il accorderait des sauf-conduits aux anciens fonctionnaires du Gouvernement d’ Evo Morales réfugiés depuis plus d’un an à la résidence officielle de l’ambassade du Mexique à La Paz.

« Nous, nous allons leur donner le sauf-conduit comme ils l’ont demandé. Ils décideront ce qu’ils veulent faire, je ne peux pas leur dire quoi faire mais comme nous savons qu’ils ont demandé un sauf-conduit, conformément aux règles internationales, nous allons le leur donner, » a déclaré Luis Arce lors d’une interview accordée à EFE, mardi, à La Paz.

La chancelière de la Bolivie, Karen Longaric, a signalé que le nouveau Gouvernement aura autorité sur les difficultés qu’il y a eu avec le Mexique à cause des ex-fonctionnaires accueillis à la résidence du Mexique depuis novembre de l’année dernière.

« La chancelière actuelle commet une illégalité en n’appliquant pas toutes les règles internationales concernant les réfugiés. Elle devrait avoir donné les sauf-conduits, » a dit Luis Arce. Et il a ajouté : « Concernant les règles internationales, je pense qu’elle a commis de grossières erreurs simplement à cause de problèmes idéologiques et je le regrette. »

Luis Arce a déjà parlé avec le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui a été d’accord pour travailler à rétablir les relations avec la Bolivie.

« Ce que l’actuel Gouvernement a fait avec l’ambassadrice du Mexique (María Teresa Mercado) qui, pour moi a fait un excellent travail ici, en Bolivie, me semble être un abus, » a-t-il déclaré à propos de l’expulsion en décembre dernier de la diplomate mexicaine par le Gouvernement de fait d’ Áñez.

« Mieux encore, je vais demander à nouveau, si le gouvernement mexicain le souhaite, qu’il nous renvoie la même ambassadrice qu’auparavant, » a-t-il ajouté.

La résidence mexicaine a accueilli plusieurs anciens ministres d’ Evo Morales ainsi que d’autres anciens fonctionnaires qui attendent depuis presque 1 an les sauf-conduits qui leur permettraient de quitter la Bolivie à cause de plusieurs procédures judiciaires engagées contre eux pour des accusations comme délits de terrorisme et sédition.

Le MAS affirme que ces ex-fonctionnaires sont « persécutés politiquement. » Parmi eux se trouvent les anciens ministres Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca et Hugo Moldiz ainsi que d’autres ex-fonctionnaires de rang moins élevé.

Cette affaire a provoqué des tensions diplomatiques entre le Gouvernement de fait bolivien et le Gouvernement mexicain suite à des opérations de police menées autour de la résidence diplomatique.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

